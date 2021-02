Der ehemalige Joker-Trainer verschärft durch seinen Sieg mit Dresden die Krise beim ESVK. Wie der Besuch des 53-Jährigen im Kaufbeurer Eisstadion ablief.

01.02.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Für Andreas Brockmann war es eine erfolgreiche Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Der 53-Jährige kam nach seinem Abschied im April 2020 mit den Dresdner Eislöwen, wo er seit einem Monat Trainer ist, zum DEL2-Spiel nach Kaufbeuren. Beim 4:1-Sieg seiner Eislöwen verhielt sich Brockmann so, wie ihn Beobachter oft auch nach Siegen mit dem ESVK in Erinnerung hatten: ruhig und sachlich.