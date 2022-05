"Historischer Thriller-Sieg!" - So feiert die Presse den Europa-League-Triumph von Eintracht Frankfurt

Pressestimmen zu Eintracht Frankfurts historischem Europa-League-Sieg: Die Presse feiert die Eintracht nach dem Elfmeterkrimi gegen die Glasgow Rangers.

19.05.2022 | Stand: 07:57 Uhr

Eintracht Frankfurt wird in den Pressestimmen gefeiert: Gestern Abend gelang der Eintracht im Europa-League-Finale 2022 in Sevilla ein historischer Triumph. Die Hessen gewannen mit 5:4 im Elfmeterschießen gegen die Glasgow Rangers und haben zum ersten Mal seit 42 Jahren wieder den Europapokal gewonnen.

Vorangegangen war eine Nervenschlacht, bei der Eintracht Frankfurt in der zweiten Halbzeit gegen die Glasgow Rangers in Rückstand geriet. Doch Borré besorgte vor enthusiastischen Eintracht-Fans in Sevilla den Ausgleich. In der Verlängerung rettete Torhüter Kevin Trapp in der letzten Minute mit einem Monstersave. Im Elfmeterschießen wurden erneut Trapp und Borré die Helden.

Die Pressestimmen reagieren euphorisch auf Eintrachts historischen Triumphzug durch Europa.

Pressestimmen Eintracht Frankfurt - Glasgow Rangers: Europa-League-Finale 2022





"Trapp, Trapp, Hurra! Da bist du ja wieder! Frankfurt holt 25 Jahre nach Schalke den Pott. Irres Finale mit Blut-Foul und Choreo-Chaos. Trapp der Held im Elfer-Schießen. ... Ganz Fußball-Deutschland freut sich mit diesen Frankfurtern, die in allen Europa-League-Spielen ungeschlagen bleiben, uns so viele begeisternde Europapokal-Nächte geschenkt haben." - bild.de





"Drei Jahre nach dem dramatischen Halbfinal-Aus im Elfmeterschießen gegen Chelsea an der Stamford Bridge schloss sich nach einer heroischen Hitzeschlacht im Stadion Ramon Sanchez Pizjuan um kurz vor Mitternacht der Kreis - Lenz, Hrustic, Kamada, Kostic und Borré zeigten vor der Rangers-Kurve keine Nerven, Matchwinner Kevin Trapp parierte entscheidend gegen Aaron Ramsey." - kicker.de





"Da ist das Ding für die Frankfurter! Ein historischer Thriller-Sieg! Was für eine Nacht! Grenzenlose Freude für die Eintracht unter dem Nachthimmel von Sevilla. In einem wahren Finalthriller setzt sich die SGE im Elfmeterschießen mit 5:4 gegen die Glasgow Rangers durch, nachdem zuvor in 120 Minuten kein Sieger festgestellt werden konnte." - sport1.de





"Das Estadio Ramón Sánchez Pizjuán ist schon oft ein Schauplatz grandioser Hitzeschlachten gewesen, es liegt in Sevilla, Andalusien. Und man muss nur an eine Partie denken, die sich vor 40 Jahren genau dort zutrug: Deutschland - Frankreich, WM-Halbfinale 1982, die legendäre Nacht von Sevilla, Battiston gegen Schumacher, die Elfmeter. Auch am Mittwochabend, kurz vor Mitternacht, kam es im Europa-League-Finale von Sevilla zum Elfmeterschießen. Mit dem besseren Ende für Eintracht Frankfurt." - sueddeutsche.de

Eintracht Frankfurt holt Euro-League-Sieg: Schottische Presse beklagt "grausames Ende"