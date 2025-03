Auch Eishockey-Profi Platzer bleibt in Schwenningen

Die Schwenninger Wild Wings haben eine weitere wichtige Personalie geklärt. Auch Spielmacher Kyle Platzer hat seinen Vertrag verlängert und wird in der kommenden Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wieder für die Neckarstädter auf Torejagd gehen.

Für einen Spieler wie den 30-jährigen Kanadier könne man «nur große Wertschätzung empfinden», sagte Schwenningens Geschäftsführer Stefan Wagner. Der Mittelstürmer sei «selbstbewusst, aber eben auch selbstreflektiert und hat diesen Ehrgeiz, immer das Maximum erreichen zu wollen».

In der laufenden DEL-Saison waren die Wild Wings in den Pre-Playoffs an den Nürnberg Ice Tigers gescheitert.