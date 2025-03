Club-Legende Trevelyan bleibt in Augsburg

Die Augsburger Panther gehen mit ihrer Club-Legende T.J. Trevelyan in eine weitere Saison der Deutschen Eishockey Liga. Wie der Verein mitteilte, startet Trevelyan in seine 15. Saison im Trikot der Augsburger. Der mittlerweile 41 Jahre alte Deutsch-Kanadier ist der erfolgreichste Erstliga-Torschütze der Augsburger Eishockey-Geschichte.

Mit 16 Scorerpunkten - je acht Tore und Assists - in 32 Spielen zählte Trevelyan in der vergangenen Saison zu den Leistungsträgern seines Teams. Eine Operation aufgrund einer Oberkörperverletzung beendete die Saison des Publikumslieblings schon Ende Januar. Seit 2011 absolvierte T.J. Trevelyan 542 DEL-Spiele für Augsburg. Dabei stehen für den Linksschützen 154 Tore und 137 Assists in der Statistik.

«Für uns stand immer fest, dass einzig T.J. Trevelyan selbst über seine Zukunft entscheidet. Und er will weiterspielen, darüber sind wir froh und haben den Vertrag mit ihm verlängert», sagte Sportdirektor Larry Mitchell.