Nürnberg Ice Tigers verlängern mit Stürmer Dove-McFalls

Die Nürnberg Ice Tigers haben den Vertrag mit Stürmer Samuel Dove-McFalls (27) um eine weitere Saison bis zum Sommer 2026 verlängert. Dies teilte der fränkische Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit. Der gebürtige Kanadier war vor dieser Saison von den Lausitzer Füchsen aus der DEL2 nach Nürnberg gekommen.

«Mit Sam konnten wir einen sehr vielseitigen und extrem wertvollen deutschen Spieler für eine weitere Saison an uns binden. Er hat in seiner ersten DEL-Saison voll überzeugt und sofort eine große Rolle in unserem Team ausgefüllt», erklärte Ice-Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf.