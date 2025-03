Adler Mannheim gewinnen Playoff-Auftakt gegen München

Die Adler Mannheim haben zum Auftakt der Viertelfinal-Playoffs in der Deutschen Eishockey Liga in einem Verlängerungs-Krimi den EHC Red Bull München besiegt. Nationalspieler Tom Kühnhackl erzielte nach 68 Minuten den Siegtreffer beim 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)-Erfolg gegen das Team von Trainer Don Jackson. Für den Halbfinal-Einzug benötigt ein Team vier Siege. Spiel zwei findet am Mittwoch (19.30 Uhr/Magentasport) in München statt.

Im Duell der Teams, die vor einigen Jahren die Liga dominierten, gingen die Gastgeber durch Nick Cicek in Führung (7. Minute). Der frühere NHL-Profi ließ Münchens Nationalkeeper Mathias Niederberger vor 13 148 Zuschauern keine Abwehrchance. «Es ist immer schön und wichtig, so in eine Serie zu starten», sagte der Torschütze bei Magentasport.

Entscheidung durch einen früheren NHL-Profi

München schlug im zweiten Drittel zurück. Markus Eisenschmid, von 2018 bis 2023 für die Adler aktiv, glich in Überzahl zum verdienten 1:1 aus (25.). Nach einem torlosen Schlussdurchgang sorgte Kühnhackl in der ersten Verlängerung für den umjubelten Siegtreffer. «So eine Serie gegen München hat Final-Charakter. Ein sehr guter Start von uns», sagte Kühnhackl bei Magentasport.