Löwen Frankfurt ziehen in die Pre-Playoffs ein

Die Löwen Frankfurt haben am letzten Spieltag in der Hauptrunde der Deutschen Eishockey Liga (DEL) doch noch den Einzug in die Pre-Playoffs geschafft. Die Löwen gewannen auswärts bei den Nürnberg Ice Tigers 4:0 (3:0, 1:0, 0:0).

Die Frankfurter kletterten damit vom elften auf den zehnten Tabellenplatz, weil der direkte Kontrahent Grizzlys Wolfsburg bei der sportlich abgestiegenen Düsseldorfer EG 0:3 verlor.

Am Sonntag beginnen die Pre-Playoffs

In den Pre-Playoffs treffen die Löwen auf die Straubing Tigers, die nach der Hauptrunde den siebten Rang belegten. Das erste Spiel in der Serie Best-of-Three findet schon am Sonntag statt.

Die Tore für die Frankfurter in Nürnberg erzielten Julian Napravnik in Überzahl (6. Minute) sowie Dominik Bokk (9.) und Carter Rowney (15./28.).