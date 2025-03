Stützles Senators gewinnen sechstes NHL-Spiel in Serie

Die Ottawa Senators mit dem deutschen Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle haben in der NHL den sechsten Sieg in Serie eingefahren. Mit einem 4:2 (0:0, 3:2, 1:0) bei den Toronto Maple Leafs festigen die Senators ihren Wild-Card-Platz für die Playoffs. Stützle bereitete den Treffer zum 1:1 im Mitteldrittel von Jake Sanderson vor. Es war sein 48. Assist der Saison.

Für die anderen Deutschen lief es in der Nacht weniger gut. Nico Sturm unterlag mit den Florida Panthers 1:3 bei den Montreal Canadiens. Lukas Reichel verlor mit den Chicago Blackhawks gar mit 2:6 bei den Vancouver Canucks. Während die Panthers als Tabellenführer der Atlantic-Division der Eastern Conference klar auf Playoff-Kurs sind, liegen die Blackhawks abgeschlagen in der Western Conference.

Die Buffalo Sabres gewannen ohne den verletzten JJ Peterka mit 4:3 nach Penaltyschießen gegen die Vegas Golden Knights, sind aber weiter Schlusslicht im Osten.

Owetschkin nur noch sieben Treffer hinter Gretzky

Ein anderer Wettbewerb dominiert in diesen Wochen die NHL: die Jagd von Altstar Alexander Owetschkin auf den Torrekord von Wayne Gretzky. Beim 5:1-Erfolg seiner Washington Capitals bei den San Jose Sharks gelang dem 39 Jahre alten Russen sein 887. Treffer in der NHL. Damit liegt er nur noch sieben Tore hinter der Marke von Gretzky für die meisten Tore in regulären Saisonspielen.

In dieser Saison bleiben Owetschkin noch 15 Partien, um den Rekord zu brechen. Bislang erzielte er 34 Saisontore in nur 51 Spielen und rangiert auf dem geteilten fünften Platz in der Liga. Leon Draisaitl führt die Torjägerliste mit 49 Treffern deutlich an.