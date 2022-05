EL Finale 2022 im TV? Alles zur Übertragung im Free TV und Stream Frankfurt gegen Glasgow

RTL? Sky? Dazn? Morgen (18.5) steigt das EL Finale 2022: Eintracht Frankfurt gegen Glasgow Rangers steht an. Alles zur Übertragung im Free TV und im Stream.

17.05.2022 | Stand: 19:01 Uhr

Ein Europa-League-Finale der Extraklasse erwartet Fußballfreunde morgen am Mittwoch (18.5.). Zwei Traditionsclubs mit Eintracht Frankfurt und Glasgow Rangers - zehntausenden Fans auf den Straßen und Mannschaften, die in der EL 2022 über sich hinausgewachsen sind. "Es wird ein Ansturm, den diese Stadt noch nie erlebt hat", sagte Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann. Wo wird das Spiel Übertragen - gibts das sogar im Free-TV? Wir klären die wichtigsten Fragen.

Wird das EL Finale 2022 im Free-TV übertragen?

Tolle Neuigkeiten für Fußballfans: Das EL-Finale 2022 wird live im Free-TV gezeigt! RTL überträgt morgen am Mittwoch (18.5) ab 20.15 Uhr zur besten Sendezeit das Fußball-Highlight. Im Internet ist das Spiel auf RTL+ (früher tvnow) zu sehen. Wer den Streamingdienst noch nicht abonniert hatte, kann einen kostenlosen Probemonat buchen.

Die Mediengruppe RTL hat sich ab der Saison 2021/22 das Europa-League-Paket gesichert. Bis 2024 werden in Deutschland alle Spiele der EL und der Conference League auf RTL, dem Sender Nitro oder eben dem Streaming-Portal RTL+ zu sehen sein. In Deutschland gilt dieser Vertrag exklusiv, teilt die Mediengruppe mit.

EL-Finale im TV: Kommt es wieder zum Platzsturm der Eintracht-Fans? (Hier ein Foto nach dem Sieg in Frankfurt über West Ham) Bild: Arne Dedert, dpa (Archiv)

Wo wird das Finale der Europa League gezeigt?

Das Interesse am EL-Finale 2022 ist gigantisch. Für die Tickets hatte es zigtausende Anfragen gegeben. Das Public Viewing im Frankfurter Stadion ist komplett ausverkauft. Die Eintracht will sogar noch vor dem Stadion eine Leinwand aufbauen. Und gerade im Frankfurter Raum wird wohl jede Fußball-Kneipe eine Übertragung anbieten.

Wo findest das Finale der Europa League statt?

Das Finale der UEFA Europa League findet in diesem Jahr in Sevilla statt. Schon jetzt bereitet sich die Stadt auf einen Fan-Ansturm vor, wie ihn kaum ein Austragungsort vorher gesehen hat. Bis zu 70.000 Schotten und 50.000 Eintracht-Fans werden in Sevilla erwartet.

Wann ist Anpfiff beim Europa-League-Finale?

Anpfiff zum EL-Finale 2022 ist am Mittwoch, 18. Mai, um 21 Uhr.

EL-Finale 2022: Eintracht Frankfurt gegen Glasgow-Rangers: Wie ist die Ausgangslage?

In der Liga Flop, in der EL Top: Frankfurt gibt in der Europa League ein richtig gutes Bild ab und schaltete mit dem FC Barcelona und West Ham United zwei Teams aus, die durchaus zum Favoritenkreis der EL zählten. "Es geht darum, unseren Spirit auf den Platz zu bekommen, mit aller Begeisterung und Leidenschaft. Ich möchte Eintracht-Frankfurt-Fußball sehen, so wie gegen West Ham United und Barcelona", sagte Trainer Oliver Glasner. Ein zusätzlich Ansporn: Gewinnt Frankfurt, würden sie sich zum allerersten mal für die Champions League qualifizieren.

Doch mit den Rangers aus Glasgow haben die Hessen ein echtes Mentalitätsmonster als Gegner. Angepeitscht von den Fans schalteten die Schotten zunächst Braga und später den RB Leipzig aus - Coach Giovanni van Bronckhorst ging bei Pep Guardiola in die Lehre. Allerdings: Auch bei den Rangers lief es nicht in der Scottish Premiership. Meister wurde Celtic Glasgow - der Stadtrivale.