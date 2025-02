Heimspiel in Bamberg: So qualifizieren sich die Basketballer

Nach dem deutlichen 95:76-Erfolg in Montenegro bestehen keine Zweifel mehr an einer erfolgreichen EM-Qualifikation von Basketball-Weltmeister Deutschland. Das Team von Bundestrainer Alex Mumbru wird - auch wenn es ganz theoretisch noch andere Konstellationen gibt - im Sommer (27. August bis 14. September) bei der EM in Lettland, Finnland, Polen und Zypern dabei sein.

«Das war ein wichtiges Spiel für uns. Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir großartig gespielt», sagte Mumbru bei der anschließenden Pressekonferenz in Podgorica nach der überzeugenden Leistung seines Teams. Mit einem Sieg gegen Bulgarien wollen die Basketballer, die Verstärkung durch Ex-NBA-Profi Daniel Theis erhalten, am Sonntag (17.30 Uhr/Magentasport) in Bamberg auch ihre Gruppe gewinnen.

Für die Qualifikation braucht es diesen Sieg nicht mehr zwingend.

Die Szenarien

So löst Deutschland (drei Siege, +56 Punkte) in der Gruppe mit Montenegro (drei Siege, +9), Schweden (zwei Siege, -33) und Bulgarien (zwei Siege, -32) sicher das Ticket:

- bei einem eigenen Sieg gegen Bulgarien

- bei einem Sieg von Montenegro gegen Schweden

- bei jeder eigenen Niederlage mit bis zu 67 Punkten Unterschied

- bei einer eigenen Niederlage mit 68 Punkten oder mehr, wenn entweder Schweden oder Montenegro am Ende ein schlechteres Korbverhältnis als die deutsche Mannschaft aufweist.