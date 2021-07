Erste DFB-Pokalrunde: FC Bayern München und Gladbach live im Free-TV

Der Start des DFB-Pokals steht kurz bevor. Diese Partien der ersten DFB-Pokalrunde werden live im Free-TV übertragen.

12.07.2021 | Stand: 12:26 Uhr

In der ersten Runde des DFB-Pokals sind die Spiele von Meister FC Bayern und Borussia Mönchengladbach live im Free-TV zu sehen.

Die Münchner bestreiten ihr erstes Pflichtspiel unter dem neuen Cheftrainer Julian Nagelsmann am 6. August, die Partie beim Bremer SV am Freitagabend (20.45 Uhr) wird auf Sport1 übertragen, wie aus der Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) vom Montag hervorgeht. Zum Abschluss der ersten Hauptrunde zeigt die ARD am Montag (9. August, 20.45 Uhr) das Aufeinandertreffen von 1. FC Kaiserslautern und Borussia Mönchengladbach.

Borussia Dortmund gegen Drittligist SV Wehen Wiesbaden

Borussia Dortmund beginnt seine Mission Titelverteidigung am Samstagabend (20.45 Uhr) bei Drittligist SV Wehen Wiesbaden.

Zuvor spielen am Samstag um 15.30 Uhr unter anderen Vorjahresfinalist RB Leipzig (in Sandhausen) und Bayer Leverkusen (beim 1. FC Lok Leipzig). Am Sonntag (15.30 Uhr) starten Eintracht Frankfurt (bei Waldhof Mannheim) und Champions-League-Teilnehmer VfL Wolfsburg (zu Gast bei Preußen Münster).

Lesen Sie auch

Auslosung DFB-Pokal: Bayern muss in den hohen Norden, der BVB nach Wiesbaden

Lesen Sie auch: Hoeneß ledert gegen Kroos und stichelt gegen Flick - eine Replik gibt es live