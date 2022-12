ESV Kaufbeuren verliert in Selb mit 2:3 nach Verlängerung

Eishockey-Zweitligist ESV Kaufbeuren hat seine dritte Niederlage in Serie kassiert. In Selb verloren die Joker mit 2:3 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) nach Verlängerung.

03.12.2022 | Stand: 07:42 Uhr

Nach einem Wochenende ohne Punkte erwartete man die Auswärtspartie des ESV Kaufbeuren in Selb mit Spannung. Die Joker hatten am Freitag ab der zweiten Minute die Möglichkeit zum Powerplay, doch das Überzahlspiel verlief eher unspektakulär. Nach einem nicht optimalen Wechsel beim ESVK gelang Jan Hammerbauer in der 14. Minute die zu diesem Zeitpunkt überraschende Führung für Selb.

Max Oswald gleicht für Kaufbeuren zwischenzeitlich aus

In der 17. Minute konnte Max Oswald beim zweiten Überzahlspiel für die Joker zum 1:1 ausgleichen. Nach einer Strafe für Max Oswald in der 29. Minute dauerte das Überzahlspiel von Selb gerade einmal sieben Sekunden, da traf Top-Skorer Nick Miglio zur erneuten Führung. Selb kam Gedankenschneller in die letzten 20 Minuten und ESVK-Keeper Maximilian Meier musste bereits nach wenigen Sekunden gegen Nick Miglio einen weiteren Treffer verhindern.

Tobias Echtler gelang mit einem satten Schlagschuss der 2:2-Ausgleich (48.). Beide Mannschaften waren zwar weiterhin bemüht, doch die spielerischen Höhepunkte waren eher dünn gesät, sodass die Partie in die Overtime ging. Gerade einmal 19 Sekunden waren in der Verlängerung gespielt, da gelang Peter Triska mit einem platzierten Schlagschuss der goldene Treffer zum 3:2- Sieg für Selb. Während es für die Wölfe nun bereits der fünfte Sieg in Folge war, kassierten die Kaufbeurer ihre dritte Niederlage in Serie. (tsc)

Tore: 1:0 Hammerbauer (14.), 1:1 Oswald (17.), 2:1 Miglio (29.), 2:2 Echtler (48.), 3:2 Trska (61.)

Strafminuten: Selb 4, Kaufbeuren 4

Zuschauer: 1185.