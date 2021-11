Ehemalige Ingenieurin von Schumi bei Unfall gestorben

Die Formel 1 trauert um Antonia Terzi, eine Ex-Ingenieurin von Michael Schumacher. Die Italienerin starb im Alter von 50 Jahren bei einem Unfall.

02.11.2021 | Stand: 15:21 Uhr

Mehrere Medien berichten einstimmig, dass die Aerodynamikerin Terzi am Sonntag in Folge eines Verkehrsunfalls in Großbritannien gestorben ist. Auf Social Media trauert Williams Racing, einer ihrer ehemaligen Arbeitgeber, um die Ingenieurin.

We are deeply saddened to learn of the passing of our former colleague and chief aerodynamicist, Antonia Terzi.



Our thoughts go out to Antonia's friends and family at this difficult time. pic.twitter.com/lgrhmanuQm — Williams Racing (@WilliamsRacing) November 1, 2021

Antonia Terzi soll vor ihrem Unfall mitten in den Vorbereitungen für einen Umzug nach Australien gesteckt haben. Dort unterrichtete die 50-Jährige als Professorin für Luftfahrttechnik an der Universität Canberra.

Vorreiterin in der Formel 1

Die Italienerin war eine der ersten Frauen in einer Führungsposition in einem Formel-1-Team. Anfang der 2000er Jahre arbeitete sie als Aerodynamikerin bei Ferrari an der Seite von Rennsportlegende Michael Schumacher. An Schumachers Formel-1-Titeln in den Jahren 2000 und 2001 war sie beteiligt.

Im Jahr 2002 wechselte Antonia Terzi zu Williams, wo sie unter dem Technischen Direktor Patrick Head die Aerodynamikabteilung leitete. Für den Formel-1-Rennwagen FW26 entwickelte die Italienerin 2004 die unter Rennsport-Fans bekannte"Hammerhai"-Nase. Diese erbrachte jedoch nicht die erhoffte bessere Luftumströmung es Rennwagens. Der Rennstall kehrte daher später zum konventionellen Design zurück. Zum Ende der Saison im November 2004 verließ sie Williams und kehrte der Formel 1 den Rücken. (Lesen Sie auch: Taktik-Coup in Texas: Verstappen baut WM-Führung vor Hamilton aus)

Antonia Terzi entwickelte 2004 zusammen mit ihrem Team die "Hammerhai"-Nase. Bild: Gero Breloer, dpa (Archiv)

Von der Formel 1 in die Wissenschaft

Von 2014 bis 2019 arbeitete Antonia Terzi beim britischen Luxusautomobilhersteller Bentley. Dort war sie die Leiterin der Aerodnymikabteilung. Im Jahr 2020 nahm sie eine Vollzeit-Stelle als Professorin an der Universität Canberra in Australien an, wo sie bis zuletzt angestellt war.

