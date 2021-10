FC Bayern auch im Pokalspiel gegen Gladbach ohne Julian Nagelsmann

Zwei Spiele musste der FC Bayern bereits ohne Nagelsmann an der Seitenlinie auskommen. Nun steht fest: Auch im DFB-Pokal wird der Trainer nicht mit dabei sein.

26.10.2021 | Stand: 13:45 Uhr

Rekordsieger FC Bayern München muss auch im Topspiel der zweiten Runde des DFB-Pokals bei Borussia Mönchengladbach ohne Chefcoach Julian Nagelsmann auskommen. Ein aktueller Corona-Test habe noch eine zu hohe Viruslast ergeben, wie der 34 Jahre alte Fußballlehrer am Dienstag mitteilte. Nagelsmann befindet sich weiterhin in häuslicher Isolation. "Es gibt schlimmere Schicksale als meines", sagte er.

Nagelsmann coacht sein Team virtuell

Der Chef wird damit am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) im Borussia-Park wie schon bei den jüngsten 4:0-Siegen gegen Benfica Lissabon in der Champions League und gegen die TSG 1899 Hoffenheim in der Bundesliga am Spielfeldrand von Assistenztrainer Dino Toppmöller vertreten. "Ich bin froh, dass es bisher so gut läuft und die Jungs marschieren. Sonst würde es mir sehr schwer fallen", sagte Nagelsmann dazu, dass er sein Team weiter nur virtuell vorbereiten und coachen kann.

FC Bayern kann personell aus dem Vollen schöpfen

Für Nagelsmann ist die Aufgabe in Gladbach die schwerstmögliche im Zweitrunden-Tableau. Seine Spieler müssten dort ans Limit gehen. Immerhin können die Münchner personell aus dem Vollen schöpfen. "Wir haben volle Hütte", sagte er. Die zuletzt fehlenden Leon Goretzka und Alphonso Davies sind wieder fit, ebenso der gegen Hoffenheim mit Wadenproblemen ausgewechselte Lucas Hernández. Der Spanier wird trotz seiner drohenden Haftstrafe in Spanien in Gladbach dabei sein.

