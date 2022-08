So sieht die Bundesligasaison 2022/23 des FC-Bayern München aus - Alles zu Spielplan, Gegnern und Kader

Die Bundesliga steht in den Startlöchern, genau wie der FC Bayern München. Hier finden Sie den Spielplan, die Gegner und den Kader für die Saison 2022/23.

Am Freitag, 5. August, geht die Bundesliga in ihre nächste Saison. Und, wie könnte es auch anders sein? Unter Trainer Julian Nagelsmann ist der FC Bayern München auch heuer wieder oberster Titelfavorit.

Bundesligasaison 2022/23 - Titelfavorit: FC Bayern München

Mit Sadio Mané ( ehem. Liverpool), Matthijs de Ligt ( ehem. Juventus Turin), Noussair Mazraoui und Ryan Gravenberch (beide ehem. Ajax Amsterdam) haben sich die Münchner namhafte Zugänge geangelt. Hier erfahren Sie, wann und gegen wen die Bayern spielen und welche Spieler sonst noch im Kader des FC Bayern München in der Saison 2022/23 stehen.

Der Spielplan des FC Bayern München in der Bundesligasaison 2022/23 (Vorrunde):

Freitag, 5. August: Eintracht Frankfurt - Bayern München

Sonntag, 14. August: Bayern München - VfL Wolfsburg

Sonntag, 21. August: VfL Bochum - Bayern München

Samstag, 27. August: Bayern München - Borussia Mönchengladbach

Samstag, 3. September: Union Berlin - Bayern München

Samstag, 10. September: Bayern München - VfB Stuttgart

Samstag, 17. September: FC Augsburg

Samstag, 1. Oktober: Bayern München - Bayer 04 Leverkusen

Samstag, 8. Oktober: Borussia Dortmund

Samstag, 15. Oktober: Bayern München - SC Freiburg

Samstag, 22. Oktober: TSG Hoffenheim - Bayern München

Samstag, 29. Oktober: Bayern München - 1. FSV Mains 05

Samstag, 5. November: Herta BSC - Bayern München

Mittwoch, 9. Novemver: Bayern München - SV Werder Bremen

Samstag, 12. November: Schalke 04

Samstag, 21. Januar: RB Leipzig - Bayern München

Mittwoch, 25. Januar: Bayern München - 1. FC Köln

(In der Pause vom 21. November bis 18. Dezember 2022 findet die höchst umstrittene Fußball-Weltmeisterschaft in Katar statt. Das Eröffnungsspiel ist am 21. November im Al Bayt Stadion.)

Der Spielplan des FC Bayern München in der Bundesligasaison 2022/23 (Rückrunde):

Samstag, 28. Januar: Bayern München - Eintracht Frankfurt

Samstag, 4. Februar: VfL Wolfsburg - Bayern München

Samstag, 11. Februar: Bayern München - VfL Bochum

Samstag 18. Februar: Borussia Mönchengladbach - Bayern München

Samstag 25 Februar: Bayern München - Union Berlin

Samstag, 4. März: VfB Stuttgart - Bayern München

Samstag, 11. März: Bayern München - FC Augsburg

Samstag 18. März: Bayer 04 Leverkusen - Bayern München

Samstag, 1. April: Bayern München - Borussia Dortmund

Samstag 8, April: SC Freiburg - Bayern München

Samstag, 15. April: Bayern München - TSG Hoffenheim

Samstag 22. April: 1. FSV Mainz 05 - Bayern München

Samstag, 29. April: Bayern München - Herta BSC

Samstag, 6. Mai: SV Werder Bremen - Bayern München

Samstag, 13. Mai: Bayern München - Schalke 04

Samstag, 20. Mai: Bayern München - RB Leipzig

Samstag, 27. Mai, 1. FC Köln - Bayern München

Alle Heimspiele des FC Bayern München finden in der Allianzarena statt. Sie wurde im Jahr 2005 eröffnet und fasst gut 75.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Mehr als 75.000 Besucher haben in der Allianzarena in München Platz Bild: Dirk Ückert (Archivbild)

Der Profi-Kader des FC Bayern München für die Bundesligasaison 2022/23:

Im Tor:

Manuer Neuer (Trikotnummer 1)

Sven Ulreich (26)

Defensive:

Dayot Upamecano (2)

Matthijs de Ligt (4)

Benjamin Pavard (5)

Alphonso Davies (19)

Bouna Sarr (20)

Lucas Hernández (21)

Tanguy Nianzou (23)

Noussair Mazraoui (40)

Josip Stanisic (44)

Mittelfeld:

Joshua Kimmich (6)

Leon Goretzka (8)

Paul Wanner (14)

Marcel Sabitzer (18)

Gabriel Vidovic (28)

Ryan Gravenberch (38)

Jamal Musiala (42)

Offensive:

Serge Gnabry (7)

Leroy Sané (10)

Kingsley Coman (11)

Eric Maxim Choupo-Moting (13)

Sadio Mané (17)

Thomas Müller (25)

Joshua Zirkzee (32)

Mathys Tel (39)

