Scheitern die Bayern zum sechsten Mal in zehn Jahren an einem Team aus Spanien?

Der FC Bayern könnte zum sechsten mal in zehn Jahren in der K.o.-Phase der Champions League gegen ein Fußballteam aus Spanien ausscheiden. Eine Bilanz.

07.04.2022 | Stand: 16:51 Uhr

Zum sechsten Mal in zehn Jahren könnte der FC Bayern in der K.o.-Phase der Champions League gegen ein Fußballteam aus Spanien ausscheiden. Im Viertelfinale gegen den FC Villarreal müssen die Münchner beim Rückspiel im eigenen Stadion ein 0:1 aufholen. Gleich dreimal scheiterten die Bayern an Real Madrid, einmal am FC Barcelona und einmal an Atlético Madrid. Nur einmal war dabei schon das Viertelfinale Endstation.

2012 Finale FC Chelsea 1:1, 3:4 i.E. (in München

Finale FC Chelsea 1:1, 3:4 i.E. (in 2013 Titelgewinn Borussia Dortmund

Titelgewinn 2014 Halbfinale Real Madrid 0:1 (A), 0:4 (H)

Halbfinale Real Madrid 0:1 (A), 0:4 (H) 2015 Halbfinale FC Barcelona 0:3 (A), 3:2 (H)

Halbfinale FC Barcelona 0:3 (A), 3:2 (H) 2016 Halbfinale Atlético Madrid 0:1 (A), 2:1 (H) *

Halbfinale Atlético Madrid 0:1 (A), 2:1 (H) * 2017 Viertelfinale Real Madrid 1:2 (H), 2:4 n.V. (A)

Viertelfinale Real Madrid 1:2 (H), 2:4 n.V. (A) 2018 Halbfinale Real Madrid 1:2 (H), 2:2 (A)

Halbfinale Real Madrid 1:2 (H), 2:2 (A) 2019 Achtelfinale FC Liverpool 0:0 (A), 1:3 (H)

Achtelfinale FC Liverpool 0:0 (A), 1:3 (H) 2020 Titelgewinn Paris Saint-Germain 1:0 (in Lissabon)

Titelgewinn Paris Saint-Germain 1:0 (in Lissabon) 2021 Viertelfinale Paris Saint-Germain 2:3 (H), 1:0 (A) *

(Bayern-Aus wegen der Auswärtsregel, die von der UEFA zu dieser Saison abgeschafft worden ist).

Kahn rügt Bayern-Profis nach Niederlage: "Alles vermissen lassen"

Oliver Kahn hat nach der Fehlleistung der Fußball-Profis des FC Bayern München im Champions-League-Spiel beim FC Villarreal deutliche Kritik geübt. Nach dem 0:1 formulierte der Vorstandsboss zugleich einen Auftrag für das Viertelfinal-Rückspiel am kommenden Dienstag in München.

"Ein enttäuschender Abend in Villarreal. Gestern hat die Mannschaft alles vermissen lassen, was sie sonst so stark macht", twitterte Kahn am Donnerstag. "Trotzdem haben wir noch alles in der Hand, im Rückspiel muss aber eine andere Leistung her!"

Ziel des deutschen Fußball-Meisters bleibt der Einzug ins Halbfinale, in dem wahrscheinlich der FC Liverpool der Gegner wäre.

Lesen Sie auch

Fußball "Glückslos" für den FC Bayern? Das sind die Ergebnisse der Viertelfinal-Auslosungen der Champions League

Lesen Sie auch: Nach Champions-League-Niederlage der Bayern: Das sagen Kimmich, Müller und Nagelsmann