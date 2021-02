Der FC Bayern München beklagt gleich mehrere Ausfälle vor dem Heimspiel in der Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim. Zwei Stars fallen wegen Quarantäne aus.

29.01.2021 | Stand: 17:10 Uhr

Die Mittelfeldspieler Leon Goretzka und Javi Martínez sind positiv auf das Coronavirus getestet worden und werden vorerst ausfallen, wie Trainer Hansi Flick am Freitag berichtete. Mit dem Gesundheitsamt sei das weitere Vorgehen abgesprochen, sagte der 55-Jährige. Goretzka und Martínez dürften damit auch für die Club-Weltmeisterschaft in Katar ausfallen, bei der die Bayern als Champions-League-Sieger ihre erste Partie im Halbfinale am 8. Februar bestreiten.

FC Bayern gegen Hoffenheim: Auch Alexander Nübel fällt aus

Ersatztorwart Alexander Nübel hat sich im Training am Donnerstag eine Bänderverletzung im Sprunggelenk zugezogen. Der 24-Jährige fällt laut Flick "voraussichtlich drei bis vier Wochen aus". Gegen Hoffenheim wird auch Corentin Tolisso nach muskulären Problemen noch einmal fehlen, ebenso wie der im Aufbautraining befindliche Tanguy Nianzou.

Verteidiger Lucas Hernández, dem ein Weisheitszahn gezogen wurde, steht nach einer Trainingspause dagegen am Samstag (15.30 Uhr) zur Verfügung. Flick konnte seine Mannschaft in dieser Woche nach zwei freien Tagen ausnahmsweise in drei Trainingseinheiten auf Hoffenheim vorbereiten. Die Münchner planen nach dem 1:4 im Hinspiel eine Revanche. Nach drei Siegen in der vergangenen Englischen Woche sei der nächste Erfolg das Ziel des Spitzenreiters, sagte Flick.

