Formel 1: Großer Preis von Abu Dhabi 2025 - Termine und Zeitplan für die Strecke in der Yas Marina

Am 16. März 2025 begann die diesjährige Formel-1-Saison. Das Auftaktrennen fand in der australischen Stadt Melbourne statt. Insgesamt umfasst der aktuelle Rennkalender 24 Grand Prix Rennen. Das Turnier in der Yas Marina ist das 24. und damit Letzte der Saison. Damit feiert die Formel 1 in Abu Dhabi ihren Abschluss für 2025. Bereits im vergangenen Jahr war Abu Dhabi eine Station auf der Formel 1 Grand Prix Tour. Sieger war damals Lando Norris vom Team McLaren.

Aus Deutschland ist in dieser Saison nur ein Fahrer dabei. Nico Hülkenberg fährt zusammen mit dem Brasilianer Gabriel Bortoleto für das Team Sauber. Ein Rennen findet in dieser Saison allerdings nicht auf deutschem Boden statt. Seit 2020 wurde kein Grand Prix mehr in Deutschland ausgetragen. Es gibt aber Bestrebungen, ab 2026 wieder einzusteigen. Vor allem im Hinblick auf den Einstieg von Audi in die Formel 1 könnte Deutschland als Austragungsort wieder an Bedeutung gewinnen.

Wann findet der Große Preis von Abu Dhabi statt? Auf welcher Strecke wird das Rennen ausgetragen? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen finden Sie in diesem Artikel.

Zeitplan beim Abu Dhabi-GP 2025: Termine und Uhrzeit des Rennens in der Yas Marina

Das Formel-1-Wochenende in Abu Dhabi findet vom 5. Dezember 2025 bis zum 7. Dezember 2025 statt. Gestartet wird am Freitagmorgen mit dem Training, welches sich bis in den Nachmittag zieht. Am nächsten Tag, dem Samstag, folgt dann erneut ein Training und anschließend das Qualifying. Das tatsächliche Rennen findet schließlich am Sonntagnachmittag von 14 Uhr bis 16 Uhr statt. Die Übertragung des Rennens übernimmt diese Saison der Pay-TV-Sender Sky. Im Free-TV sind lediglich sieben Rennen auf RTL zu sehen, die Fahrt in Yas Marina zählt allerdings nicht dazu.

Das sind die Termine beim Abu Dhabi-GP 2025 und die Uhrzeiten in mitteleuropäischer Zeit:

1. Training: Freitag, 5. Dezember 2025, ab 10.30 Uhr

2. Training: Freitag, 5. Dezember 2025, ab 14 Uhr

3. Training: Samstag, 6. Dezember 2025, ab 11.30 Uhr

Qualifying: Samstag, 6. Dezember 2025, ab 15 Uhr

Rennen: Sonntag, 7. Dezember 2025, ab 14 Uhr

Der Große Preis von Abu Dhabi 2025: Alle Infos zur Strecke in Yas Marina

Das Rennen in Abu Dhabi wird auf dem Yas Marina Circuit ausgetragen. Die Rennstrecke liegt auf der Yas Insel, eine der größten natürlichen Inseln der Stadt Abu Dhabi. Die Strecke ist insgesamt 5,554 km lang und beinhaltet neun Rechtskurven und elf Linkskurven. Die Piste umfasst dabei 58 Rennrunden, bei denen die Distanz 306,298 km beträgt. Mit 1,2 Kilometern Länge besitzt der Kurs eine der längsten Geraden der Formel-1-Bahnen. An der Haarnadel in Kurve 5 ist die Auslaufzone direkt unterhalb der Zuschauertribüne. Dabei handelt es sich um eine Stelle, an der von knapp 300 km/h heruntergebremst werden muss. Entworfen wurde der Yas Marina Circuit vom deutschen Rennstrecken-Designer und Bauingenieur Hermann Tilke. Der Bau des Projekts hat über eine Milliarde US-Dollar gekostet. Die Strecke wurde so konzipiert, dass sie direkt unter dem W-Abu-Dhabi-Hotel hindurchführt. Eine weitere Besonderheit des Kurses ist eine Boxenausfahrt, die durch einen Tunnel verläuft und nach der ersten Kurve zurück auf die Strecke mündet. Der Bau des Yas Marina Circuit begann 2007 und 2009 wurde das erste Rennen auf der Bahn ausgetragen.

Dies sind die wichtigsten Fakten rund um die Strecke beim Abu Dhabi-GP 2025 im Überblick:

Länge: 5,554 km

Renndistanz: 306,298 km

Eröffnung: 2009

Runden: 58

Kurven: 20

Rundenrekord : 1:25.637 min (2024, Kevin Magnussen, Haas)