Formel 1: Großer Preis von Bahrain 2025 - Termine und Zeitplan für die Strecke in Sakhir

2025 wird bereits die 76. Formel 1-Weltmeisterschaft veranstaltet. Im Vergleich zum letzten Jahr gibt es hinsichtlich des technischen Reglements keine großen Veränderungen. Erst 2026 sollen bedeutende Reformen in Kraft treten. Die aktuellen Rennwagen basieren weitgehend auf den Modellen der Jahre 2023 und 2024 und wurden in einigen Bereichen weiterentwickelt. Pirelli hat Reifen mit verbesserter Haltbarkeit eingeführt. Zudem ist eine besonders weiche Reifenmischung in den Wettbewerb integriert, die vor allem für Stadtkurse vorgesehen ist. Auch eine spezielle Kühltechnik wurde für das Jahr 2025 eingeführt: Ab Temperaturen von 30,5 Grad Celsius wird eine Klimaanlage verpflichtend, die mit einer Kühlweste für die Fahrer verbunden ist.

Nico Hülkenberg ist dieses Jahr als einziger deutscher Fahrer in der Formel 1 vertreten. Nach seinem Wechsel von Haas fährt er nun für Team Sauber, das ab 2026 unter dem neuen Namen „Audi“ an den Start gehen wird.

Am 16. März 2025 startete das erste von 24 Grand-Prix-Rennen der Formel 1. Das dritte Rennen der neuen Saison findet laut dem Rennkalender der Formel 1 in der Wüstenregion Sakhir in Bahrain statt. Hier haben wir alle wichtigen Infos rund um Termine, Zeitplan, Uhrzeit und Strecke zusammengetragen.

Zeitplan beim Bahrain-GP 2025: Termine und Uhrzeit des Rennens in Sakhir

In der Formel 1 startet der Grand Prix üblicherweise am Freitag mit zwei freien Trainingssessions. Am Samstag folgt zunächst das dritte freie Training, das eine Stunde dauert. Etwa zwei Stunden später beginnt das Qualifying, ebenfalls mit einer Dauer von einer Stunde. In diesem Abschnitt werden die Startpositionen für das Rennen am Sonntag ermittelt. Im Anschluss an das Qualifying findet eine Pressekonferenz statt, an der die drei bestplatzierten Fahrer teilnehmen.

Das Rennen beginnt mit einer Einführungsrunde, in der sich die Fahrer gemäß ihrer Position im Qualifying in der Startaufstellung ordnen. Nach der Einführungsrunde nehmen die Fahrzeuge ihre Positionen in den Startboxen auf der Start- und Zielgeraden ein, um den stehenden Rennstart vorzubereiten. Die Freigabe des Starts erfolgt durch eine Signalanlage, die über dem Starterfeld angebracht ist und aus fünf Ampeln besteht. Diese werden nacheinander eingeschaltet, und sobald alle fünf Lichter erlöschen, ist der Start des Rennens erlaubt.

Das sind die Termine und Uhrzeiten vom Großen Preis in Bahrain im Überblick:

1. Freies Training: Freitag, 11. April 2025, ab 13.30 Uhr

2. Freies Training: Freitag, 11. April 2025, ab 17 Uhr

3. Freies Training: Samstag, 12. April 2025, ab 14.30 Uhr

Qualifying: Samstag, 12. April 2025, ab 18 Uhr

Rennen: Sonntag, 13. April 2025, ab 17 Uhr

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt auch in der Formel-1-Saison 2025 sämtliche Rennen live und in voller Länge. Sieben dieser Rennen sind zusätzlich im Free-TV auf RTL verfügbar. Sky hält außerdem die exklusiven Übertragungsrechte für die Formel 1 bis mindestens 2027. Der Große Preis von Bahrain wird jedoch nicht im Free-TV ausgestrahlt.

Der Große Preis von Bahrain 2025: Alle Infos zur Strecke in Suzuka

Seit 2004 ist Bahrain Gastgeber der Formel 1. 2014 wurde das Rennen zum ersten Mal abends unter Flutlicht ausgetragen. Die Strecke liegt in der Sachir-Wüste und ist zu Beginn des Rennwochenendes oft staubig und rutschig. Während Regen selten ist, können Sandstürme den Ablauf beeinträchtigen. Teams setzen spezielle Luftfilter ein, um Schäden an den Motoren zu vermeiden. Die besten Überholmöglichkeiten bietet Kurve 1 nach der langen Start-Ziel-Geraden, unterstützt durch das Drag Reduction System (DRS). Weitere Chancen ergeben sich in Kurve 4 und Kurve 11.

Der Bahrain International Circuit ist das ganze Jahr über in Betrieb. Neben der Formel 1 werden dort auch einige andere Motorsport-Events veranstaltet. Mehrere Streckenkonfigurationen ermöglichen Testfahrten und Rennen unterschiedlicher Klassen. 2010 wurde einmalig eine längere Streckenversion genutzt, 2020 kam der kürzere „Outer Track“ zum Einsatz. 2011 fiel das Rennen wegen politischer Unruhen aus, seither gibt es immer wieder Diskussionen über die Austragung. Dennoch bleibt Bahrain ein fester Bestandteil des Rennkalenders mit einer gut organisierten Infrastruktur.

Das sind die wichtigsten Streckeninfos beim Bahrain-GP 2025:

Länge: 5,412 km

Renndistanz: 308,238 km

Eröffnung: 2004

Runden : 57

Kurven: 15

Rundenrekord : 1:30,252 min, Michael Schumacher, Ferrari (2004)