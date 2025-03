Formel 1: Großer Preis von Belgien 2025 - Termine und Zeitplan für die Strecke Spa-Francorchamps

In der Formel-1-Saison 2025 gehen 20 Fahrer für zehn Teams an den Start. Der Rennkalender der Formel-1-Saison 2025 umfasst insgesamt 24 Rennen, was einen neuen Rekord für die Serie darstellt. Unter den Fahrern befindet sich der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton, der seit dieser Saison für das Team Ferrari fährt. Ebenfalls mit von der Partie ist der viermalige Weltmeister Max Verstappen (Red Bull) und der zweimalige Weltmeister Fernando Alonso (Aston Martin). Nico Hülkenberg (Sauber) ist auch 2025 der einzige deutsche Fahrer in der Formel 1. Bei Sauber wird er von Formel-2-Meister Gabriel Bortoleto unterstützt, der seine erste Saison in der Königsklasse absolviert. Neu bei der Formel 1 sind zudem Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Oliver Bearman (Haas), Jack Doohan (Alpine), Isack Hadjar (Racing Bulls) und Liam Lawson (Red Bull).

Ende Juli findet der Große Preis von Belgien 2025 auf dem Circuit de Spa-Francorchamps statt. Hier in diesem Artikel liefern wir alle Infos rund um Termine, Zeitplan, Uhrzeit und Strecke.

Zeitplan beim Belgien-GP 2025: Termine und Uhrzeit des Formel-1-Rennens

Wie bereits im letzten Jahr, gibt es bei sechs Grand-Prix-Wochenenden ein Sprintrennen. Das kürzere Zusatzrennen, das etwa 100 Kilometer umfasst, findet immer am Samstag statt und bringt dem Sieger acht WM-Punkte. Der Red-Bull-Ring in Österreich verliert sein Sprintrennen, während die Strecke Spa-Francorchamps in Belgien als neuer Austragungsort hinzukommt.

Das Rennwochenende beginnt am Freitag mit einem Training, gefolgt von einem Sprint-Shootout, bei dem die Startpositionen für das Sprintrennen festgelegt werden. Am Samstag erfolgt dann der eigentliche Sprint und die Qualifikation für das Hauptrennen am Sonntag.

Die bedeutendste Neuerung im sportlichen Regelwerk betrifft den Wegfall des Zusatzpunkts für die schnellste Rennrunde ab 2025. Dies ist eine Reaktion der FIA auf die Kontroversen nach dem Singapur-Rennen 2024, als Daniel Ricciardo im Schwesterteam von Red Bull die schnellste Runde fuhr und somit McLaren, dem stärksten Verfolger von Red Bull in der Weltmeisterschaft, einen Punkt wegnahm. Das sind die Termine für den Großen Preis von Belgien 2025:

1. Freies Training: Freitag, 25. Juli 2025, ab 12.30 Uhr

Sprint Qualifying Freitag, 25. Juli 2025, ab 16.30 Uhr

Sprint: Samstag, 26. Juli 2025, ab 12 Uhr

Qualifying: Samstag, 26. Juli 2025, ab 16 Uhr

Rennen: Sonntag, 27. Juli 2025, ab 15 Uhr

In der Formel-1-Saison 2025 strahlt RTL sieben Rennen im Free-TV und Stream aus, darunter auch der Grand Prix von Belgien. Um die Übertragung der übrigen Formel-1-Rennen kümmert sich in Deutschland ausschließlich der Pay-TV-Sender Sky.

Der Große Preis von Belgien 2025: Alle Infos zur Strecke Spa-Francorchamps

Die Rennstrecke Spa-Francorchamps liegt an der belgischen Grenze, südlich von Aachen und östlich von Lüttich. Mit 7,004 Kilometern ist sie die längste Strecke im Formel-1-Kalender. Die alteingesessene Bahn ist durch ihre schnellen Kurven und die besondere Lage in den Ardennen bekannt. Besonders herausfordernd sind die schwierigen Kurvenkombinationen, die sie zu einer der Fahrerstrecken schlechthin machen.

Spa ist bekannt für seine wechselhaften Wetterbedingungen. Der typische Ardennen-Regen sorgt oft für wechselnde Streckenverhältnisse, was die Rennen spannend macht. Beispielsweise führte 2021 starker Regen dazu, dass das Rennen nur eine Runde unter Safety-Car-Bedingungen gefahren wurde - Rekord in der Formel 1.

Der Circuit de Spa-Francorchamps hat auch ein paar tragische Geschichten: 1960 kamen bei einem Unfall in der Eau-Rouge-Kurve die britischen Fahrer Chris Bristow und Alan Stacey ums Leben. Stefan Bellof starb 1985 ebenfalls in Eau Rouge bei einem Sportwagenrennen. Um die Sicherheit zu verbessern, wurden seit 2022 ungefähr 80 Millionen Euro in neue Auslaufzonen und Infrastruktur investiert. Besonders im Bereich Eau Rouge/Raidillon, der häufiger Schauplatz schwerer Unfälle war, wurde für mehr Sicherheit gesorgt.

Hier haben wir die wichtigsten Fakten zur Strecke Spa-Francorchamps in Belgien aufgelistet:

Länge: 7,004 km

Renndistanz: 308,136 km

Eröffnung: 1921

Runden : 44

Kurven: 19

Rundenrekord : 1:44.701 min, Sergio Perez, Red Bull Racing (2024)