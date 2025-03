Formel 1: Großer Preis von Brasilien 2025 - Termine und Zeitplan für die Strecke in São Paulo

Seit dem Auftakt am 16. März in Melbourne, Australien, ist die Formel-1-Saison 2025 in vollem Gange. Der Rennkalender umfasst in diesem Jahr insgesamt 24 Stationen, darunter auch den Großen Preis von Brasilien, der traditionell in São Paulo ausgetragen wird. Das Rennen in dem südamerikanischen Land steht wie schon im Vorjahr an 21. Stelle im Kalender. 2024 holte sich der amtierende F1-Weltmeister Max Verstappen den Sieg beim Grand Prix in São Paulo, die Plätze zwei und drei gingen an Esteban Ocon und Pierre Gasly. Im Jahr 2020 wurde das Rennen aufgrund der COVID-19-Pandemie abgesagt.

Hinsichtlich einer Rückkehr der Formel 1 nach Deutschland müssen sich Motorsport-Fans derweil immer noch gedulden: Auch in der aktuellen Saison wird kein Rennen auf deutschem Boden ausgetragen. An welchem Termin findet der Große Preis von Brasilien 2025 statt? Auf welcher Strecke fahren die Formel-1-Piloten und wie sieht der Zeitplan aus? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Infos gibt es hier.

Zeitplan beim Brasilien-GP 2025: Termine und Uhrzeit des Rennens in São Paulo

Das Rennwochenende beim Grand Prix in São Paulo beginnt in dieser Saison am Freitag, dem 7. November 2025, mit dem ersten Training. Am selben Tag findet am frühen Abend das Sprint-Qualifying statt, ehe es am Samstag mit dem Sprint und dem Qualifying weitergeht. Schließlich ist am Sonntag, dem 9. November, die Austragung des eigentlichen Rennens. Los geht es um 18 Uhr. In Österreich ist ServusTV für die Übertragung der Formel 1 zuständig, in Deutschland übernimmt dies der Pay-TV-Sender Sky. Der Kölner Privatsender RTL zeigt derweil sieben Rennen im Free-TV, der Brasilien-GP gehört allerdings nicht dazu.

Hier die Termine beim Großen Preis von Brasilien 2025 im Überblick:

1. Training: Freitag, 7. November 2025, ab 15.30 Uhr

Sprint-Qualifying: Freitag, 7. November 2025, ab 19.30 Uhr

Sprint: Samstag, 8. November 2025, ab 15 Uhr

Qualifying: Samstag, 8. November 2025, ab 19 Uhr

Rennen: Sonntag, 9. November 2025, ab 18 Uhr

Der Große Preis von Brasilien 2025: Alle Infos zur Strecke in São Paulo

Das Rennen in São Paulo wird seit jeher auf dem Autódromo José Carlos Pace gefahren. Diese Strecke befindet sich rund zwölf Kilometer außerhalb von São Paulos Stadtkern im Stadtbezirk Parelheiros und ist bekannt für ihre scharfen Kurven und großen Höhenunterschiede. 1972 wurde erstmals ein nicht zur Weltmeisterschaft zählender Grand Prix auf besagtem Kurs ausgetragen, der aufgrund seiner Lage zwischen zwei Stauseen auch „Interlagos“ genannt wird. Eröffnet wurde der Autódromo von José Carlos Pace im Jahr 1942, seit 1973 gilt er offiziell als Austragungsort für F1-Rennen.

Zwischenzeitlich wurde der Große Preis von Brasilien nach Rio de Janeiro verlegt, seit 1990 findet das Rennen aber wieder regelmäßig in São Paulo statt. Beim Brasilien-GP haben die Formel-1-Piloten mit besonderen Herausforderungen zu kämpfen: Die hohe Luftfeuchtigkeit und drückende Temperaturen sorgen oft für eine extreme Belastung, zudem kommt es aufgrund des tropischen Klimas häufig zu Niederschlägen. Noch dazu ist die Streckenoberfläche von Interlagos relativ uneben, trotz mehrerer Versuche, dieses Problem durch eine neue Asphaltierung zu beheben. Als einer der wenigen Kurse im Formel-1-Kalender wird der Autódromo José Carlos Pace entgegen dem Uhrzeigersinn gefahren.

Dies sind die wichtigsten Fakten rund um die Strecke beim Brasilien-GP 2025:

Länge: 4,309 km

Renndistanz: 305,909 km

Eröffnung: 12. Mai 1942

Runden: 71

Kurven: 15

Rundenrekord : 1:10,540 min (2018, Valtteri Bottas, Mercedes)