Formel 1: Großer Preis von China 2025: Termine und Zeitplan für die Strecke in Shanghai

Die Formel-1-Saison 2025 startete am 16. März in Melbourne mit dem großen Preis von Australien. Vor allen anderen schaffte es Lando Norris im McLaren ins Ziel, die Plätze zwei und drei belegten der amtierende Weltmeister Max Verstappen und der britische Mercedes-Pilot George Russell. An zweiter Stelle im Rennkalender, der insgesamt 24 Stationen umfasst, steht der Große Preis von China, der seit jeher in Shanghai ausgetragen wird. Auf eine Rückkehr der Formel 1 nach Deutschland müssen Motorsport-Fans derweil immer noch warten: Auch in der aktuellen Saison findet kein Rennen auf deutschem Boden statt.

Der Große Preis von China fiel in den vergangenen Jahren gleich mehrfach aus – 2020, 2021, 2022 und 2023 wurde das Rennen aufgrund der COVID-19-Pandemie abgesagt. 2024 kehrte die Formel 1 schließlich nach Shanghai zurück, den Sieg holte sich damals Max Verstappen. An welchem Termin findet der Große Preis von China 2025 statt? Auf welcher Strecke fahren die Formel-1-Piloten und wie sieht der Zeitplan aus? Antworten auf diese Fragen sowie alle weiteren Infos gibt es hier.

Zeitplan beim China-GP 2025: Termine und Uhrzeit des Rennens in Shanghai

Das Rennwochenende beim Grand Prix in Shanghai beginnt in dieser Saison am Freitag, dem 21. März 2025, mit dem ersten freien Training. Am selben Tag findet das Sprint Qualifying statt, ehe es am Samstag mit dem Sprintrennen und dem Qualifying weitergeht. Anschließend folgt am Sonntag das eigentliche Rennen, los geht es um 8 Uhr nach deutscher Zeit. In Österreich ist ServusTV für die Übertragung der Formel 1 zuständig, in Deutschland obliegt dies dem Pay-TV-Sender Sky. Der Kölner Privatsender RTL zeigt derweil sieben Rennen im Free-TV, darunter auch den China-GP.

Hier die Termine beim Großen Preis von China 2025 im Überblick:

1. Freies Training: Freitag, 21. März 2025, ab 4.30 Uhr

Sprint Qualifying : Freitag, 21. März 2025, ab 8.30 Uhr

Sprint : Samstag, 22. März 2025, ab 4 Uhr

Qualifying: Samstag, 22. März 2025, ab 8 Uhr

Rennen: Sonntag, 23. März 2025, ab 8 Uhr

Der Große Preis von China 2025: Alle Infos zur Strecke in Shanghai

Der Große Preis von China in Shanghai wurde erstmals 2004 ausgetragen. Die Rennen finden üblicherweise auf dem Shanghai International Circuit statt, der im selben Jahr in Betrieb genommen wurde. Dabei ist die Rennstrecke der Form des chinesischen Schriftzeichens „shàng“ nachempfunden. Entworfen wurde der 5,451 km lange Kurs von dem renommierten Architekten Hermann Tilke, anschließend realisierte ein deutsch-chinesisches Konsortium das Bauprojekt. Michael Schumacher gewann das erste Rennen auf dem Shanghai International Circuit.

Wie viele moderne Rennstrecken verfügt auch der Kurs in Shanghai über eine Vielzahl von besonderen Merkmalen. Eine der bekanntesten ist die sogenannte „Schneckenkurve“, die sich durch einen immer enger werdenden Kurvenradius auszeichnet. Insgesamt gibt es 16 Kurven, zudem ist die Strecke für ihre Breite und die weiten Auslaufzonen bekannt, welche die Sicherheit erhöhen sollen.

Dies sind die wichtigsten Fakten rund um die Strecke beim China-GP 2025:

Länge: 5,451 km

Renndistanz: 305,250 km

Eröffnung: 2004

Runden : 56

Kurven: 16

Rundenrekord : 1:32:238 min, Michael Schumacher, Ferrari (2004)