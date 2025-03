Formel 1: Großer Preis von Großbritannien 2025 - Termine und Zeitplan für die Strecke in Silverstone

Die 76. Saison der Formel 1 hat im März 2025 begonnen. Nur zwei der zehn Teams treten mit den gleichen Fahrern wie im Vorjahr an. Der Titelverteidiger McLaren setzt weiterhin auf das erfahrene Duo Lando Norris und Oscar Piastri. Auch Aston Martin behält mit Fernando Alonso und Lance Stroll seine bewährten Fahrer. Das Weltmeisterteam Red Bull setzt auf Verstappen als Spitze und holt Liam Lawson als neuen Partner.

Nach zwölf Jahren bei Mercedes fährt Lewis Hamilton seit diesem Jahr nun zusammen mit Charles Leclerc für Ferrari. George Russell hat an der Seite von Kimi Antonelli einen neuen Teamkollegen bei den Silberpfeilen bekommen. Bei Alpine bilden Pierre Gasly und Jack Doohan das Fahrerduo, während Esteban Ocon zu Haas gewechselt ist. Dort fährt er mit dem Nachwuchstalent Oliver Bearman zusammen. Bei Racing Bulls fährt Isack Hadjar gemeinsam mit Yuki Tsunoda, während bei Williams Carlos Sainz an der Seite von Alex Albon fährt. Nico Hülkenberg ist zu Sauber gewechselt und geht dort zusammen mit Gabriel Bortoleto ins Rennen.

Laut dem Rennkalender der Formel 1-Saison 2025 ist die Austragung des zwölften Rennens in Großbritannien auf dem Silverstone Circuit. Hier in diesem Artikel gibt es alle Infos rund um Termine, Zeitplan, Uhrzeit und Strecke vom Großbritannien-GP 2025 in Silverstone.

Zeitplan beim Großbritannien-GP 2025: Termine und Uhrzeit des Rennens in Silverstone

2025 findet die Übertragung der Formel 1 auf Sky statt. Neben den Rennen zeigt der Pay-TV-Sender auch die Trainingseinheiten und das Qualifying. Diese Regelung bleibt zunächst bestehen, da Sky sich die Übertragungsrechte bis einschließlich 2027 gesichert hat. Darüber hinaus strahlt RTL insgesamt sieben Formel 1-Rennen im Free-TV aus.

Auch der Große Preis von Großbritannien setzt sich aus drei freien Trainingseinheiten, einem Qualifiying und dem großen Abschlussrennen zusammen. Das sind die Termine für den Großbritannien-GP 2025 in Silverstone:

1. Freies Training: Freitag, 4. Juli 2025, ab 13.30 Uhr

2. Freies Training: Freitag, 4. Juli 2025, ab 17 Uhr

3. Freies Training: Samstag, 5. Juli 2025, ab 12.30 Uhr

Qualifying: Samstag, 5. Juli 2025, ab 16 Uhr

Rennen: Sonntag, 6. Juli 2025, ab 16 Uhr

Der Große Preis von Großbritannien 2025: Alle Infos zur Strecke in Silverstone

Silverstone gilt als wichtiges Zentrum des britischen Motorsports. Die Strecke, die 1950 mit dem ersten Formel-1-Rennen begann, wurde auf einem ehemaligen Flugplatz der Royal Air Force aus dem Zweiten Weltkrieg gebaut. Der Silverstone Circuit fordert vor allem die Reifen, da schnelle Kurven oft Untersteuern verursachen.

Eine der bekanntesten Stellen im Silverstone Circuit ist die Becketts-Kombination - hier fahren die Piloten mit bis zu 300 km/h durch die Kurven. Die Passage erfordert präzises Timing, um maximale Geschwindigkeit auf die nächste Gerade zu übertragen. Das wechselhafte britische Wetter und der häufige Regen machen den Asphalt rutschig, während starke Windböen in schnellen Kurven wie Becketts das Fahrverhalten beeinflussen können. 2010 wurde die Strecke modernisiert, dabei wurde die alte Start-Ziel-Gerade ersetzt und eine neue Boxenanlage sowie das Pressezentrum „The Wing“ errichtet. Außerdem haben in der ländlichen Umgebung rund um Silverstone viele Formel-1-Teams ihre Fabriken. Mit über 400.000 Besuchern zählt der Grand Prix in Großbritannien zu den größten der Formel 1 und ist bekannt für seine lebendige Fankultur und zahlreiche Camper.

Hier sind die wichtigsten Eckdaten zum Silverstone Circuit im kurzen Überblick:

Länge: 5,891 km

Renndistanz: 306,206 km

Eröffnung: 1950

Runden : 52

Kurven: 18

Rundenrekord : 1:18.739 min, Michael Schumacher, Ferrari (2004)