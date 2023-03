Was passiert gerade in der Formel 1? Alle News im Überblick

Die Formel 1 News im Überblick: Was gibt es Neues zu Ferrari, Red Bull, Mercdes, Haas & Co? Was machen Verstappen, Mick, und Hamilton? Alle Entwicklungen hier.

15.03.2023 | Stand: 08:49 Uhr

Nach dem Aus für Mick Schumacher bei Haas ist Nico Hülkenberg Deutschlands einziger Stammfahrer in der Formel 1 in der Saison 2023. 23 Rennen stehen im Formel 1 Rennkalender 2023 an. Nicht erst seit dem Saisonstart der Königsklasse des Rennnsports in Bahrain gibt es rund um die F1 jede Menge aktuelle News zu Fahrern und Teams. Was ist los bei Ferrari, Red Bull, Mercedes, Haas und Co.?

Was gibt es Neues bei Verstappen, Hamilton, Nico Hülkenberg und anderen Fahrern aus der Formel 1? Hier gibt's kurz und knapp alle aktuellen Nachrichten rund um die Formel 1 2023.

15.3.23: Ex-Formel-1-Boss schlägt Alarm

"Ich frage mich: Was ist mit Deutschland los? Das Land hatte so viele Weltmeister. Die Öffentlichkeit scheint aber das Interesse an der Formel 1 verloren zu haben. Deutschland hat seine Bedeutung als Formel-1-Land verloren." Das sagte Ex-Formel-1-Boss Bernie Ecclestone im Gespräch mit der dpa.

15.3.23: Kein Rüstungswettstreit um nachhaltigen Sprit

Die Formel 1 erwartet keinen Rüstungswettstreit um den nachhaltigen Sprit ab 2026. Die Königsklasse plant die Einführung von komplett nachhaltigem Benzin. Das meldet motorsport-total.

13.3.23: Haas-Teamchef Günther Steiner äußert sich erneut kritisch über seinen Ex-Piloten Mick Schumacher

"Wir haben nicht das erreicht, was wir wollten, ich musste einige Änderungen vornehmen", sagte der 57 Jahre alte Italiener Günther Steiner in einem Interview des britischen Portals "inews". Schumacher habe zwei Jahre Zeit gehabt, sagte der Formel-1-Manager. "Man kann nicht auf ein totes Pferd einprügeln. Er war nicht glücklich. Ich würde aber sagen, er hat es kommen sehen."

7.3.23: Ferrari für Teamchef Vasseur wie Wimbledon für Tennisszene

Der neue Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur (54) hat nach dem ernüchternden Formel-1-Saisonauftakt die Zuverlässigkeit des Autos als Schwachstelle ausgemacht. "Es ist wichtig, sich ein klares Bild der Situation zu verschaffen. Das größte Problem für mich ist die Zuverlässigkeit, wir sind da zu schwach", kritisierte der Franzose nach dem ersten Grand Prix des Jahres in Bahrain.

6.3.23: Team Mercedes nach Fruststart: "Bei uns Seuche"

Mercedes wird in Bahrain brutal abgehängt. Formel-1-Teamchef Toto Wolff fällt ein knallhartes Urteil. Ein deutscher Weltmeister sieht Red Bull in einer neuen Ära.

5.3.23: Verstappen nimmt mit Bahrain-Sieg Kurs auf Titel-Hattrick

Weltmeister Max Verstappen lässt der Konkurrenz beim Saisonauftakt der Formel 1 keine Chance. Wer soll den Red-Bull-Star stoppen? Rückkehrer Nico Hülkenberg dagegen fehlt in Bahrain das Glück.

4.3.23: Verstappen holt in Bahrain erste Pole des Jahres

Doppelweltmeister Max Verstappen hat pünktlich zum Geburtstag seines Vaters Jos das erste Ausrufezeichen der neuen Formel-1-Saison gesetzt. Der Red-Bull-Pilot raste auf dem Bahrain International Circuit zur Pole Position.

Der 25-jährige Niederländer verbesserte auf der letzten Runde der Qualifikation seine eigene Bestzeit und geht damit vor seinem Teamkollegen Sergio Perez in den Auftakt-Grand-Prix am Sonntag (16.00 Uhr MEZ/Sky). Für Verstappen war es am 51. Geburtstag seines Vaters die 21. Pole Position seiner Karriere.

3.3.23: "Ich bin ein Kämpfer": Hamilton will wieder Zeichen setzen

Lewis Hamilton sieht seine Zukunft weiter bei Mercedes. Eine Verlängerung seines am Jahresende auslaufenden Vertrags ist nur eine Zeitfrage. "Ich habe eine großartige Beziehung zu Toto und Mercedes, und wir unterstützen uns gegenseitig. Ich freue mich sehr auf die gemeinsame Zukunft", sagte Hamilton. Es gebe "keine Verzögerung bei unserem Vertrag. Ich bin immer sehr, sehr entspannt gewesen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich es jetzt sofort erledigen muss. Ich befinde mich in einer sehr glücklichen Lage. Es wird erledigt, wenn wir bereit sind."

2.3.23: Hamilton über Mercedes: "Keine Verzögerung bei Vertrag"

"Ich habe eine großartige Beziehung zu Toto (Wolff, Teamchef) und Mercedes, und wir unterstützen uns gegenseitig. Ich freue mich sehr auf die gemeinsame Zukunft", sagte Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton (38) über Gerüchte zu einem möglichen Abschied von Mercedes.

2.3.23: Der unersättliche Verstappen will den WM-Hattrick

Max Verstappen ist der Gradmesser in der Formel 1. Der Superstar von Red Bull will den Titel-Hattrick. Über den Winter genoss er seine Freizeit ausgiebig. Das hatte Folgen.

2.3.2023: Heike Waßer legt sich mit Sky und Ralf Schumacher an

Der 65-jährige Heiko Waßer kommentierte viele Jahre früher bei RTL die Rennen der Formel 1. In Sport Bild äußerte er sich zuletzt deutlich: „Formel 1 auf Sky schauen ist so, wie einer großen Liebe beim Sex mit ihrem Neuen zugucken zu müssen. Und dann ist der auch noch richtig schlecht im Bett.“ Eine Antwort von Ralf Schumacher ließ nicht lange auf sich warten. Über Instagram antwortete Schumacher: "Lieber Heiko, bei solchen Kommentaren kann man nur von bedauernswert sprechen! Wusste nicht, dass du dich so steigern kannst. Einfach nur peinlich.“

1.3.2023: Nico Hülkenbergs Rückkehr-Rausch

Schluss mit Noteinsatz-Nico! Hülkenberg hat nach drei Jahren wieder ein Formel-1-Stammcockpit. Jenes bei Haas von Mick Schumacher. Das US-Team erwartet sich vom Rückkehrer eine Menge. "Es ist wie Radfahren, das verlernst du auch nicht. Es ist dasselbe Prinzip", sagte Hülkenberg.

1.3.2023: Prognose von Sky-Experte Ralf Schumacher

Ralf Schumacher ist beim Bezahlsender Sky einer der Experten für die Formel 1. Kurz vor dem Saisonstart in Bahnrein wagt er eine Prognose: Schumacher rechnet 2023 mit einer schwierigen Saison für Mercedes. Außerdem fragt er sich, ob Lewis Hamilton dafür noch ausreichend motiviert ist.

28.2.23: So sehen Sie die Formel 1 in Bahrain 2023 live im TV und als Stream

Die Formel 1 2023 startet Anfang März in Bahrain: Training, Qualifying und Rennen beim Bahrain-GP werden live im TV und als Stream im Internet gezeigt. Hier alle Infos zur Übertragung im TV und online als Stream.

24.2.23: Ordentlicher Start für Hülkenberg

Formel-1-Rückkehrer Nico Hülkenberg ist bei den Testfahrten in Bahrein vor dem Saisonauftakt ein ordentlicher Start beim US-Rennstall Haas gelungen.

23.2.23: Nico Rosberg als TV-Experte im Einsatz

Der 37-jährige Ex-Weltmeister Nico Rosberg wird nach einem Jahr Pause erneut Experte bei Sky. Der Bezahlsender übertr#gt die Rennen auch im Deutschen Fernsehen. Vor kurzer Zeit hatte der Sohn von Ex-Formel-1-Pilot und Weltmeister Keke Rosberg (74) sein Aus bei der Investoren-Sendung „ Die Höhle der Löwen“ bekannt gegeben.

23. bis 25.2.23: Erster Härtetest für die Formel-1-Teams

Den ersten Härtetest absolvieren Ferrari und die anderen neun Teams vom 23. bis 25. Februar 2023 bei den Testfahrten in Bahrain. Dort wird am 5. März auch das erste der 23 Saisonrennen gefahren.

16.2.23: Lewis Hamilton will sich nicht den Mund verbieten lassen

Die Fia hatte in ihren Statuten präzisiert, dass den Piloten politische, religiöse und persönliche Äußerungen oder Kommentare, die insbesondere gegen den allgemeinen Grundsatz der Neutralität verstoßen, untersagt sind, sofern sie nicht vorher schriftlich vom Verband genehmigt wurden.

Meinungsstark: Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton. Bild: Britta Pedersen

14.2.23: Charles Leclerc dreht erste Runden im neuen Ferrari

Vor hunderten begeisterten Tifosi hat Ferrari seinen neuen Formel-1-Rennwagen vorgestellt. Auf der Hausstrecke in Fiorano drehte der Monegasse Charles Leclerc die ersten Runden im SF23.

"Das Ziel ist es natürlich zu gewinnen. Das ist das, was mich motiviert. Und am Ende den Titel zu holen", sagte der 25-Jährige. In der vergangenen Saison hatte Leclerc nach einem starken Start mit zwei Siegen in drei Rennen schnell den Anschluss an Max Verstappen im Red Bull verloren und war mit klarem Rückstand auf den Niederländer Vize-Weltmeister geworden.

14.2.23: Formel 1: Red Bull präsentiert seinen neuen Rennwagen

Weltmeister Red Bull hat seinen neuen Formel-1-Rennwagen und den künftigen Motorenpartner präsentiert. Nach dem geplatzten Deal mit der Volkswagen-Tochter Porsche wird das Team um den zweifachen Champion und Titelverteidiger Verstappen von 2026 an die Motoren von Ford bekommen, ebenso das Schwester-Rennstall Alpha Tauri.

Das neue Formel-1-Rennwagen RB19 von Red Bull Racing wird während einer Veranstaltung enthüllt. Bild: Seth Wenig, dpa

3.2.23: Ford kehrt zurück in die Formel 1

Rund 20 Jahre nach dem bislang letzten Auftritt in der Königsklasse des Motorsports kehrt Ford zurück in die Formel 1. Der Autohersteller geht nach eigenen Angaben eine langfristige Partnerschaft mit Red Bull ein. Ziel der strategische Zusammenarbeit sei es, Hybrid-Antriebseinheiten der nächsten Generation für die Formel 1 zu entwickeln. Red Bull Ford Powertrains, so der Name, wird diese Triebwerke ab 2026 und bis mindestens 2030 den Grand Prix-Teams Red Bull Racing und AlphaTauri zur Verfügung stellen.

"Mit dieser Partnerschaft beginnt ein aufregendes neues Kapitel in der Motorsporthistorie von Ford, die bis auf meinen Urgroßvater zurückgeht, der mit Rennsiegen den Grundstein für den Erfolg unseres Unternehmens gelegt hat", erklärt Bill Ford, der Aufsichtsratsvorsitzende des Automobilherstellers. "Jetzt kehrt Ford an der Seite des Weltmeister-Teams Oracle Red Bull Racing in die anspruchsvollste Rennserie der Welt zurück."

2.2.23: Mick Schumacher auch Ersatzfahrer für Formel-1-Team McLaren

Mick Schumacher könnte in der kommenden Formel-1-Saison auch für den Traditions-Rennstall McLaren ins Cockpit steigen. Wie das Team aus England am Mittwoch verkündete, darf McLaren auf Schumacher als Ersatzfahrer zurückgreifen. Das sei mit Mercedes vereinbart worden. Der 23-Jährige ist nach seinem Aus beim US-Team Haas Ende vergangenen Jahres in erster Linie Reservepilot bei den Silberpfeilen. "Willkommen in der Familie, Mick", twitterte McLaren gut einen Monat vor dem Saisonstart am 5. März in Bahrain. McLaren wird von Mercedes mit Motoren beliefert.

Zu der Zusammenarbeit kommt es auch, weil McLarens neuer Teamchef Andrea Stella einst eng mit Micks Vater Michael Schumacher zusammengearbeitet hatte. Der Italiener war bei Ferrari als Ingenieur tätig und dort auch für das Auto des Rekordweltmeisters zuständig.

Mick Schumacher hat nach zwei Jahren bei Haas für 2023 keinen neuen Vertrag mehr bekommen. Er wird künftig von Landsmann Nico Hülkenberg ersetzt.

1.2.23: Haas ist die Nummer eins der Teams in der Formel 1

Haas ist das erste Team, das mit einer neuen Lackierung einen Ausblick auf die anstehende 2023er Saison gibt. Red Bull präsentiert in New York am 3. Februar 2023 sein Auto.

31.1.23: Audi erwirbt für Formel-1-Projekt Anteile an Sauber-Team

Auf dem Weg zu seinem Formel-1-Einstieg hat Audi den nächsten Schritt vollzogen. Der Autobauer erwarb eine Minderheit am Sauber-Rennstall, wie das Schweizer Motorsport-Unternehmen am Montag mitteilte. Dies sei "ein wichtiger Meilenstein" auf dem Weg zum Start von Audi in der Formel 1, der für 2026 geplant ist. Das traditionsreiche Sauber-Team ist dabei der strategische Partner der Volkswagen-Tochter.

Über den konkreten Umfang des Investments von Audi bei Sauber wurde zunächst nichts bekannt. In der kommenden Saison ist Sauber noch mit seinem bisherigen Partner als Alfa Romeo in der Formel 1 unterwegs.

27.1.23: Formel 1-Karriere von Robert Kubica möglicherweise vor dem Aus

Formel-1-Veteran Robert Kubica droht möglicherweise das Karriere-Aus in der Königsklasse. Der Pole war in den vergangenen drei Jahren Ersatzpilot bei Alfa Romeo, doch der Vertrag mit Titelsponsor Orlen, der auch Kubica unterstützte, wurde mit dem Rennstall nicht mehr verlängert. Für Kubica käme das Aus freilich nicht ganz unerwartet: "Seien wir ehrlich. Mit 38 wäre man nicht überrascht, keinen Platz mehr zu finden", sagte er bereits Ende 2022.

26.1.23: Toto Wolff: Hamilton würde sagen, wenn es ihm keinen Spaß mehr macht

Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff nimmt das starke Interesse von Lewis Hamilton an einer Formel-1-Vertragsverlängerung nicht als Betteln um eine Weiteranstellung wahr. "Ich habe mich schon sehr früh ausgesprochen, dass Lewis bei uns immer einen Sitz haben wird. Eine Entscheidung wird immer zwischen uns diskutiert", sagte Wolff über den Rekordweltmeister aus England. Hamilton (38) besitzt bei den Silberpfeilen noch einen Vertrag bis zum Ende dieses Jahres. Längst wird darüber spekuliert, dass er bereits Verhandlungen für 2024 und 2025 führt. "Lewis wäre der Erste, der sagen würde, wenn es ihm keinen Spaß mehr macht oder er glaubt, dass er Defizite habe", sagte Wolff, ohne die konkreten Gerüchte zu kommentieren.

24.1.23: Pietro Fittipaldi bleibt Ersatzfahrer beim neuen Hülkenberg-Team

Der amerikanische Rennstall Haas wird auch in der kommenden Saison mit Pietro Fittipaldi als Test- und Ersatzfahrer antreten. Der 26 Jahre alte amerikanisch-brasilianische Rennfahrer und Enkel des ehemaligen Formel-1-Stars Emerson Fittipaldi wird damit im fünften Jahr mit dem Haas-Team zusammenarbeiten. Er würde bei einem Ausfall von Neuzugang Nico Hülkenberg, der das Stammcockpit von Mick Schumacher übernommen hat, oder des Dänen Kevin Magnussen einspringen. Pietro Fittipaldi bestritt Ende der Formel-1-Saison 2020 bereits zwei Grand Prix für Haas.

Mick Schumacher fährt aktuell bei Haas, hat ber noch keinen Vetra für nächstes Jahr. Bild: Tim Goode, dpa

20.1.23: Nach Ausstieg von RTL: Wer zeigt die Formel 1 2023 im Free-TV?

Nach der Absage von RTL ist der Bezahlsender Sky auf der Suche nach einem neuen Free-TV-Partner für die Formel 1. Laut Vertrag mit der Motorsport-Serie müssen in der kommenden Saison in Deutschland letztmals vier Rennen frei empfangbar zu sehen sein. Erst danach greift ein neuer Vertrag von Sky mit der Formel 1, in dem es eine solche Klausel nicht mehr gibt. ARD und ZDF haben derzeit offenbar kein Interesse an der Formel 1, auch die ProSiebenSat.1-Gruppe nicht.