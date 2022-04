Formel 1 in Melbourne heute als Wiederholung im TV sehen - Uhrzeiten und Termine des Australien-GP

Die Formel 1 in Australien heute als Wiederholung im TV sehen: Training, Qualifying und Rennen in Melbourne kommen für deutsche Fans sehr früh im TV. Aber es gibt Wiederholungen.

09.04.2022 | Stand: 10:02 Uhr

In der Formel 1 steht der Große Preis von Australien an. Trainings, Qualifying und Rennen sind im TV und als Stream zu sehen, allerdings wegen der Zeitverschiebung zu ungünstigen Zeiten für Langschläfer - zwischen 5 und 8 Uhr.

Formel 1 in Melbourne / Australien heute als Wiederholung im TV sehen - Termine und Uhrzeit

Wer keine Lust aufs frühe Aufstehen hat, kann die Formel 1 in Australien - sowohl die Trainings als auch Qualifying und das Rennen zu angenehmeren Uhrzeiten als Wiederholung im TV sehen. Hier Uhrzeit und Termine der F1-Wiederholungen.

Samstag, 09. April 2022, 01:00 Uhr - 02:30 Uhr, Sky Sport F1: 1. Freies Training (Wiederholung)

Samstag, 09. April 2022, 02:30 Uhr - 04:00 Uhr, Sky Sport F1: 2. Freies Training (Wiederholung)

Samstag, 09. April 2022, 06:30 Uhr - 07:30 Uhr, Sky Sport F1: Pressekonferenz Teamchefs (Wiederholung)

Samstag, 09. April 2022, 10:00 Uhr - 11:30 Uhr, Sky Sport F1: Qualifying (Wiederholung)

Samstag, 09. April 2022, 12:00 Uhr - 12:15 Uhr, Sky Sport F1: Qualifying (Highlights)

Samstag, 09. April 2022, 13:00 Uhr - 14:00 Uhr, Sky Sport F1: 3. Freies Training (Wiederholung)

Samstag, 09. April 2022, 14:00 Uhr - 15:30 Uhr, Sky Sport F1: Qualifying (Wiederholung)

Samstag, 09. April 2022, 16:45 Uhr - 17:00 Uhr, Sky Sport F1: Qualifying (Highlights)

Samstag, 09. April 2022, 19:30 Uhr - 21:00 Uhr, Sky Sport F1: Qualifying (Wiederholung)

Samstag, 09. April 2022, 22:00 Uhr - 23:30 Uhr, Sky Sport F1: Qualifying (Wiederholung)

Sonntag, 10. April 2022, 01:00 Uhr - 02:00 Uhr, Sky Sport F1: 3. Freies Training (Wiederholung)

Sonntag, 10. April 2022, 02:00 Uhr - 03:30 Uhr, Sky Sport F1: Qualifying (Wiederholung)

Sonntag, 10. April 2022, 04:30 Uhr - 04:45 Uhr, Sky Sport F1: Qualifying (Highlights)

Sonntag, 10. April 2022, 05:15 Uhr - 05:30 Uhr, Sky Sport F1: Qualifying (Highlights)

Sonntag, 10. April 2022, 10:30 Uhr - 12:30 Uhr, Sky Sport F1: Rennen (Wiederholung)

Sonntag, 10. April 2022, 12:30 Uhr - 13:00 Uhr, Sky Sport F1: Ted's Notebook (Wiederholung)

Sonntag, 10. April 2022, 13:00 Uhr - 13:30 Uhr, Sky Sport F1: Rennen (Highlights)

Sonntag, 10. April 2022, 14:00 Uhr - 16:00 Uhr, Sky Sport F1: Rennen (Wiederholung)

Sonntag, 10. April 2022, 17:00 Uhr - 18:55 Uhr, Sky Sport F1: Rennen (Wiederholung)

Formel-1-Spitzenreiter Charles Leclerc bewies im freien Training am Freitag schon mal seine Spitzenform. Zum Auftakt am Freitag in Melbourne - hier der F1 Rennkalender 2022 - fuhr der Ferrari-Pilot in 1:18,978 Minuten die schnellste Runde und verdrängte Weltmeister Max Verstappen im Red Bull mit 0,245 Sekunden Vorsprung auf Platz zwei.

Leclerc im Training beim Australien-GP vorn

Knapp dahinter landete Carlos Sainz im zweiten Ferrari auf Rang drei. Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Mercedes schaffte es nur nur auf Rang 13. Nach überstandener Coronavirus-Infektion musste Sebastian Vettel im zweiten Training zuschauen. In der ersten Session hatte er seinen Aston Martin mit Motorproblemen vorzeitig abstellen müssen. Mick Schumacher landete im Training auf dem Albert Park Circuit nur auf dem 18. Platz.

