Formel 1: Großer Preis von Japan 2025 - Termine und Zeitplan für die Strecke in Suzuka

Die Formel 1 startet in eine neue Saison: Los ging es am am 16. März 2025 mit dem Rennen in Melbourne. Das finale Rennen ist am 7. Dezember in Abu Dhabi. Laut dem Formel 1-Rennkalender 2025 gibt es erneut 24 Grands Prix, genauso viele wie im Vorjahr. Außerdem gibt es auch dieses Jahr wieder bei sechs Grand-Prix-Wochenenden ein Sprintrennen. Dabei handelt es sich um ein kürzeres Zusatzrennen, das rund 100 Kilometer lang ist und für den Sieger acht WM-Punkte bereithält. Der Red Bull Ring in Österreich verliert das Sprintrennen, welches künftig auf dem belgischen Circuit de Spa-Francorchamps stattfindet.

Eine wichtige Änderung im sportlichen Reglement betrifft den Zusatzpunkt für die schnellste Rennrunde, der ab 2025 nicht mehr vergeben wird. Diese Entscheidung wurde von der FIA nach den Kontroversen beim Rennen in Singapur getroffen, als Daniel Ricciardo im Schwesterauto von Red Bull die schnellste Runde fuhr und damit McLaren, dem größten Konkurrenten von Red Bull im WM-Kampf, den zusätzlichen Punkt sicherte.

Nach dem Saisonauftakt in Australien geht es für die Formel 1-Fahrer und ihre Teams nach Suzuka in Japan. In diesem Artikel haben wir alle Infos rund um Termine, Zeitplan, Uhrzeit und Strecke zusammengetragen.

Zeitplan beim Japan-GP 2025: Termine und Uhrzeit des Rennens in Suzuka

Ein typisches Rennwochenende der Formel 1 beginnt am Freitag mit Trainingssessions. Am Samstag folgt ein weiteres Training und die Qualifikation für den Großen Preis am Sonntag. Diese Reihenfolge wird auch beim Großen Preis von Japan 2025 eingehalten. Hier sind alle Termine und Uhrzeiten vom Großen Preis in Japan im Überblick:

1. Freies Training: Freitag, 4. April 2025, ab 4.30 Uhr

2. Freies Training: Freitag, 4. April 2025, ab 8 Uhr

3. Freies Training: Samstag, 5. April 2025, ab 4.30 Uhr

Qualifying: Samstag, 5. April 2025, ab 8 Uhr

Rennen: Sonntag, 6. April 2025, ab 7 Uhr

Der Pay-TV-Sender Sky strahlt auch in der Formel 1-Saison 2025 alle Rennen live und in voller Länge aus. Dazu zählen auch sieben Rennen, die zusätzlich im Free-TV auf RTL gezeigt werden. Sky besitzt die Exklusivrechte für die Übertragung der Formel 1 bis mindestens 2027. Den Großen Preis von Japan gibt es jedoch nicht im Free-TV zu sehen.

Der Große Preis von Japan 2025: Alle Infos zur Strecke in Suzuka

Der Suzuka International Racing Course gilt als eine der bekanntesten und anspruchsvollsten Rennstrecken im Formel 1-Kalender. 1962 von Honda nach Entwürfen des Architekten Hans Hugenholtz erbaut, ist die Strecke heute 5,807 Kilometer lang und der einzige Grand-Prix-Kurs in Form einer Acht. Die Fahrer müssen dabei in jeder Runde eine Brücke überqueren.

Technische Herausforderungen wie die 130R-Linkskurve, schnelle S-Kurven und eine enge Haarnadel machen die Strecke besonders anspruchsvoll. Vor der Schikane, der ersten Kurve und in der Haarnadel ergeben sich die besten Überholmöglichkeiten. Besonders herausfordernd sind die fünf schnellen Kurven im ersten Abschnitt, die „Esses“. Seit 1987 findet der Grand Prix von Japan mit wenigen Ausnahmen immer in Suzuka statt. Höhepunkte waren unter anderem die Kollision von Prost und Senna 1989, das regnerische Rennen 1994 und Michael Schumachers ersten Titel mit Ferrari 2000. Im Jahr 2014 kam es zu einem tragischen Unfall von Jules Bianchi, der später seinen Verletzungen erlag.

Das sind die wichtigsten Eckdaten zur Strecke beim Japan-GP 2025:

Länge: 5,807 km

Renndistanz: 307,634 km

Eröffnung: 1962

Runden : 53

Kurven: 18

Rundenrekord : 1:30,983 min, Lewis Hamilton, Mercedes (2019)