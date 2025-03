Formel 1: Großer Preis von Saudi-Arabien – Termine und Zeitplan für die Strecke in Dschidda

Die Formel 1 Weltmeisterschaft 2025 umfasst insgesamt 24 Grands Prix, die von März bis Dezember auf fünf Kontinenten ausgetragen werden. Das erste Rennen fand am 16. März in Melbourne, Australien statt und das letzte Rennen ist am 7. Dezember in Abu Dhabi. Weitere Daten stehen laut dem Terminplan der Formel 1 ebenfalls fest.

Obwohl Deutschland langjährige Erfahrung im Rennsport hat, finden hier diese Saison keine Rennen statt. Grund dafür sind die fehlenden finanziellen Mittel. Doch die Zuschauer müssen nicht ganz auf deutsche Teilnahmen an der Formel 1 verzichten. Als einziger deutscher Rennfahrer tritt der 20-jährige Nico Hülkenberg an. In dieser Saison wechselt er zu Sauber, das aber ab 2026 unter dem Namen „Team Audi“ an den Start geht.

In dieser Saison gibt es einige Regeländerungen. Neben kleineren Änderungen, wie einer geringfügigen Erhöhung des Mindestgewichts des Fahrers um zwei Kilogramm, gibt es auch eine Neuerung für das Punktesystem. Der Bonuspunkt für die schnellste Runde entfällt, der bisher nur an Fahrer vergeben wurde, die innerhalb der besten Zehn ins Ziel kamen. Eine Änderung gilt auch für Fahrer, die weniger als zwei Boxenstopps einlegen, sie bekommen eine Strafe von 30 Sekunden.

Nach dem letzten Rennen am 13. April findet nun das nächste Rennen in Saudi-Arabien statt. In diesem Artikel gibt es alle relevanten Informationen zur Strecke Jeddah Corniche Circuit in Dschidda und allen Terminen des Grand Prix.

Grand Prix in Saudi-Arabien: Zeitplan und Uhrzeit des Rennens in Dschidda

Alle Rennen der Formel 1-Saison 2025 strahlt der Pay-TV-Sender Sky live und in voller Länge aus. Durch eine Signalübertragung von Sky auf RTL+ lässt sich das Rennen ebenfalls streamen. ServusTV überträgt insgesamt zwölf Rennen des Grand Prix live. In Österreich können diese Übertragungen kostenlos im Livestream auf ServusTV On verfolgt werden.

Die folgende Übersicht zeigt die Termine des Grand Prix Wochenendes in Saudi-Arabien in europäischer Zeit.

1. Traning : Freitag, 18. April. 2025 ab 15.30 Uhr

2. Training: Freitag, 18. April 2025 ab 19.00 Uhr

3. Traning: Samstag, 19. April 2025 ab 15.30 Uhr

Qualifying: Samstag, 19. April 2025 ab 19.00 Uhr

Rennen: Sonntag, 20. April 2025 ab 19.00 Uhr

Der Große Preis von Saudi-Araberin 2025: Alle Infos rund um die Strecke in Dschidda

Das Rennen in Saudi-Arabien findet diese Saison auf der Jeddah Corniche Circuit statt. Sie ist eine moderne Strecke, die das Debüt im Jahr 2021 hatte und an der Küste des Roten Meeres gelegen ist. Nach nur acht Monaten Bauzeit fand das erste Rennen am 3. Dezember 2021 statt. Das Layout der Strecke wurde laut Ross Brawn so geplant, dass sie schnell, kurvenreich und herausfordernd für die Fahrer sein soll. Das ist den Saudi-Arabern auch gelungen. Mit einer Gesamtstrecke von 6,17 Kilometern gilt sie als eine der längeren Stadtkurse.

Die Strecke umfasst 27 Kurven, darunter viele schnelle und technisch schwierige Abschnitte, was sie zu einer der anspruchsvollsten im Rennkalender macht. Neben diesen Kurven gibt es auch bis zu 1,5 km lange gerade Strecken. Die Fahrer haben eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 250km/h. Aufgrund dieses Tempos gilt sie als schnellster Straßenkurs in der Geschichte der Formel 1. In insgesamt 50 Runden legen die Fahrer eine Renndistanz von 308,45 km zurück. Den Rekord für die schnellste Runde stellte Lewis Hamilton 2021 auf. Er fuhr die Strecke in lediglich 1:30.734 Minuten.

Das sind die relevantesten Eckdaten zur Strecke in Saudi-Arabien:

Länge : 6,17 km

Renndistanz : 308,45 km

Eröffnung: 2001

Runden: 50

Kurven : 27

Rundenrekord: 1:30.734 min, Lewis Hamilton, Mercedes