So sehen Sie Abfahrt und Super-G der Frauen aus St. Moritz am Wochenende live im TV und Stream

Im TV und Livestream stehen im Frauen-Ski-Weltcup Alpin 2022/23 in St. Moritz am Wochenende Abfahrt und Super-G auf dem Programm. Wo kann man die Rennen sehen?

13.12.2022 | Stand: 12:39 Uhr

Am Wochenende geht es wieder um Speed: Die Ski-Alpin-Frauen fahren im FIS-Weltcup 2022/23 eine Abfahrt und einen Super-G in St. Moritz ( Schweiz). Die Abfahrt steht Freitag und Samstag auf dem Programm, der Super-G am Sonntag. In diesem Artikel erfahren Sie:

Wird Ski Alpin im Fernsehen übertragen?

Wann ist die Frauen-Abfahrt in St. Moritz?

Wann ist der Frauen-Super-G in St. Moritz?

Gibt es einen Livestream vom Skirennen am Wochenende?

Hier gibt es Zeitplan und Infos zu TV-Übertragungen und Live-Streams, Sender, Startliste und Ergebnisse.

Ski-Weltcup der Frauen in St. Moritz 2022 - Termine und Rennen

16.12.2022 10.30 Uhr: Frauen-Abfahrt in St. Moritz, Schweiz

17.12.2022 10.30 Uhr: Frauen-Abfahrt in St. Moritz, Schweiz

18.12.2022

11.30 Uhr: Frauen-Super-G in St. Moritz, Schweiz



Werden die Frauen-Abfahrt und der Super-G aus St. Moritz am Wochenende live im TV übertragen?

Ja, die Rennen aus Sestriere werden in der ARD, auf Eurosport und auf ORF 1 übertragen.

Frauen-Abfahrt in St. Moritz, am 16.12.22: Live in der ARD , auf Eurosport 1 und auf ORF 1 (Startzeit 10.30 Uhr MEZ)

, auf und auf (Startzeit 10.30 Uhr MEZ) Frauen-Abfahrt in St. Moritz, am 17.12.22: Live in der ARD , auf Eurosport 1 und auf ORF 1 (Startzeit 10.30 Uhr MEZ)

, auf und auf (Startzeit 10.30 Uhr MEZ) Frauen-Super-G in St. Moritz, am 18.12.22: Live in der ARD, auf Eurosport 1 und auf ORF 1 (Startzeit 11.30 Uhr MEZ)

ORF 1 ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei empfangbar. Eurosport 2 hingegen ist nicht überall verfügbar und kostenlos. Fans des Frauen-Ski-alpin-Weltcups können die Rennen jedoch auch im Livestream verfolgen.

Gibt es einen kostenlosen Live-Stream zum Ski-Weltcup der Frauen 2022 aus St. Moritz?

Auch im Live-Stream gibt es die Skirennen der Frauen aus St. Moritz kostenlos zu sehen. Die Übertragung in der Mediathek von ARD und ZDF sieht an diesem Wochenende so aus:

Auch Eurosport überträgt die Ski-alpin-Weltcup-Rennen 2022 der Frauen aus St. Moritz in seinem Livestream im Eurosport Player, und den Streaming-Plattformen DAZN und Joyn, die allerdings alle kostenpflichtig sind.

Zu den Favoritinnen in der Abfahrt zählen die Italienerin Sofia Goggia, die in Lake Louise bei der ersten Abfahrt der Saison zwei Mal erste wurde, und die Schweizerin Corinne Suter. Zweitere gilt auch im Super-G nach ihrem Sieg in Lake Louise als die Favoritin. Die deutschen Hoffnungen in Abfahrt und Super-G liegen in Kira Weidle. Die gebürtige Stuttgarterin wurde in Lake Louise in der Abfahrt ein Mal 7. und ein Mal 11. Beim Super-G in Kanada belegte sie den 12. Platz. Damit war sie in den Speed-Disziplinen jeweils beste Deutsche.

Aktuelle Startlisten werden immer am Vortag unter anderem auf der Website der FIS veröffentlicht.