So sehen Sie den Nacht-Slalom der Frauen aus Flachau am Dienstag live im TV und Stream

Im TV und Livestream steht im Frauen-Ski-Weltcup alpin 2023 in Flachau am Dienstag Slalom auf dem Programm. Wo kann man die Rennen sehen?

09.01.2023 | Stand: 10:15 Uhr

Nach den Slalom-Rennen in Slowenien (Kranjska Gora) zum Jahresbeginn sind morgen am Dienstag, 10. Januar erneut die Technikerinnen gefordert: Die Frauen fahren im FIS-Weltcup 2022/23 einen Slalom in Flachau (Österreich). Das Besondere: Es handelt sich um ein "Night-Event", das Rennen findet abends bei Flutlicht statt. In diesem Artikel erfahren Sie:

Wird Ski alpin im Fernsehen übertragen?

Wann ist der Frauen-Slalom in Flachau?

Gibt es einen Livestream vom Skirennen morgen am Dienstag?

Hier gibt es Zeitplan und Infos zu TV-Übertragungen und Live-Streams, Sender, Startliste und Ergebnisse.

Ski-Weltcup der Frauen in Flachau 2023 - Termine und Rennen

10.1.2023

18 Uhr: Frauen-Slalom in Flachau, Österreich, erster Durchgang 20.45 Uhr: Frauen-Slalom in Flachau, Österreich, zweiter Durchgang



Wird der Frauen-Slalom aus Flachau morgen live im TV übertragen?

Beide Durchgänge aus Flachau werden nicht im Fernsehen, sondern lediglich im Live-Stream der ARD übertragen. Im Live-Stream gibt es die Rennen heute im Eurosport Player sowie auf DAZN zu sehen.

Zu den Favoritinnen im Slalom zählen neben der Amerikanerin Mikaela Shiffrin, die in Kranjska Gora ihren 82. Weltcup-Sieg holte, momentan auch die Schwedin Anna Swenn Larsson und die Schweizerin Wendy Holdener, die sich im Slalom in Killington (USA) den ersten Platz teilten.

DSV-Läuferin Lena Dürr fuhr Anfang Januar in Semmering zum ersten Mal in dieser Saison auf das Podest, in Kranjska Gora schied sie am vergangenen Wochenende am Samstag bereits im ersten Durchgang aus.

Aktuelle Startlisten werden immer am Vortag unter anderem auf der Website der FIS veröffentlicht.