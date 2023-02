So sehen Sie am Wochende die Abfahrt und den Super-G aus Crans Montana live im TV und Stream

Im TV und Stream stehen im Frauen-Ski-Weltcup Alpin 2022/23 in Crans Montana Abfahrt und Super-G an. Am Samstag ist Abfahrt. Wo wird das Rennen gezeigt?

24.02.2023 | Stand: 08:33 Uhr

Am Wochenende geht es in Crans Montana wieder um Speed: Die Ski-Alpin-Frauen fahren im FIS-Weltcup 2022/23 eine Abfahrt und ein Super-G-Rennen in der Schweiz. Nach der Weltmeisterschaft in Courchevel/Meribel geht es zum Saisonende nun darum, wer die Weltcup-Ranglisten dominiert. Im Artikel beantworten wir unter anderem folgende Fragen:

Wird Ski Alpin im Fernsehen übertragen?

Wann ist der Frauen-Super-G in Crans Montana?

Wann ist die Frauen-Abfahrt in Crans Montana?

Gibt es einen Livestream vom Skirennen am Wochenende?

Hier gibt es Zeitplan und Infos zu TV-Übertragungen und Live-Streams, Sender, Startliste und Ergebnisse.

Ski-Weltcup der Frauen in Crans Montana 2023 - Termine und Rennen

25.2.2023, 11 Uhr: Frauen-Abfahrt in Crans Montana, Schweiz

Frauen-Abfahrt in Crans Montana, Schweiz 26.2.2023, 11 Uhr: Frauen-Super-G in Crans Montana, Schweiz

Werden die Frauen-Super-G aus Cortina d'Ampezzo am Wochenende live im TV übertragen?

Ja, die Rennen aus Crans Montana in den Schweizer Alpen werden im ZDF, auf Eurosport und auf ORF 1 übertragen.

Frauen-Abfahrt in Cortina Crans Montana, am 25.2.2023: Live im ZDF, auf Eurosport 1 und auf ORF 1 (Startzeit 11 Uhr MEZ)

Live im ZDF, auf Eurosport 1 und auf ORF 1 (Startzeit 11 Uhr MEZ) Frauen-Super-G in Crans Montana, am 26.2.2023: Live im ZDF, auf Eurosport 1 und auf ORF 1 (Startzeit 11 Uhr MEZ)

ORF 1 ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei empfangbar. Eurosport 1 hingegen ist nicht überall verfügbar und kostenfrei. Fans des Frauen-Ski-alpin-Weltcups können die Rennen jedoch auch im Livestream verfolgen.

Gibt es einen kostenlosen Live-Stream zum Ski-Weltcup der Frauen 2022 aus Crans Montana?

Auch im Live-Stream gibt es die Skirennen der Frauen aus Cortina Crans Montana kostenfrei zu sehen. Die Übertragung in der Mediathek von ARD und ZDF sieht an diesem Wochenende so aus:

Damen-Abfahrt in Crans Montana am 25.2.: ZDF Sportstudio im Livestream

ZDF Sportstudio im Livestream Damen-Super-G in Cortina Crans Montana am 26.2..: ZDF Sportstudio im Livestream

Auch Eurosport überträgt die Ski-alpin-Weltcup-Rennen 2022 der Frauen aus Crans Montana in seinem Livestream auf Eurosport.de und den Streaming-Plattformen DAZN und Joyn, die allerdings kostenpflichtig sind oder eine Registrierung erfordern.

Aktuelle Startlisten werden immer am Vortag unter anderem auf der Website der FIS veröffentlicht.