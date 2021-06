Bei EM-Spiel: Dänen und Belgier feiern Christian Eriksen

Vor dem EM-Duell zwischen Dänemark und Belgien feiern die Fans beider Mannschaften Christian Eriksen.

17.06.2021 | Stand: 19:10 Uhr

Zu Ehren des beim EM-Auftakt zusammengebrochenen dänischen Spielmachers Christian Eriksen ist am Donnerstagabend vor dem Anpfiff des Spiels zwischen Dänemark und Belgien im Stadion in Kopenhagen die Fußball-Hymne "You'll never walk alone" ("Du wirst nie alleine gehen") gespielt worden.

Eriksen grüßt nach Herzstillstand aus dem Krankenhaus

Das Lied ist vor allem als Stadionlied des FC Liverpool berühmt geworden. Eriksen war am vergangenen Samstag beim ersten dänischen Spiel gegen Finnland (0:1) auf dem Spielfeld zusammengebrochen und wiederbelebt worden. Was bei einem Herzstillstand zu tun ist, lesen Sie hier. Der 29-Jährige verfolgt das Belgien-Spiel im Krankenhaus. Ihm wird nun ein Defibrilator eingesetzt.

Die UEFA ließ am Donnerstag auch den Namen Eriksen und seine Rückennummer 10 auf das metergroße Dänemark-Trikot drucken, das vor dem Anpfiff immer auf dem Rasen ausgebreitet wird.