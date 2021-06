Nützliches Wissen zur EM: Heute gibt's das älteste Nationen-Duell der Fußball-Geschichte

Bei der Fußball-Europameisterschaft sind heute am Freitag, 18. Juni, drei Gruppenspiele angesetzt. Das Abendspiel der EM 2021 ist heute besonders brisant.

Die Fußball-EM 2021 geht bereits in die zweite Woche. Am achten Tag des Turniers wird in Sankt Petersburg, London und Glasgow gekickt. Dabei sind alle vier Mannschaften der Gruppe D im Einsatz und zwei Teams aus Gruppe E.

Während die Slowakei, Tschechien und England sich schon für das Achtelfinale qualifizieren können, müssen Schweden, Kroatien und Schottland unbedingt punkten.

Fußball-Europameisterschaft heute: Die Spiele am Freitag im TV und im Live-Stream

15 Uhr: Schweden spielt in Sankt Petersburg gegen die Slowakei : Die Schweden stehen noch mit null Punkten da und müssen gegen die Slowaken bestehen, um sich Chancen aufs Weiterkommen zu wahren. Im Gegensatz dazu geht das kleine Land aus Osteuropa mit viel Rückenwind in die Partie. Nach dem überraschenden 2:1 Sieg gegen Polen ist das sehr erfahrene Team sogar Gruppenerster und kann mit einem Sieg in die K.O.-Phase einziehen. Magenta TV und der ORF übertragen das Spiel live.





