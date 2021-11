Nächstes Qualifikationsspiel am Sonntag - So geht es Goretzka nach dem Horror-Foul

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft reist zur WM-Qualifikation am Sonntag nach Armenien. Fünf Spieler sind nicht dabei - darunter Leon Goretzka.

12.11.2021 | Stand: 12:44 Uhr

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft reist ohne Kapitän Manuel Neuer, Julian Draxler, Leon Goretzka, Marco Reus und Antonio Rüdiger zum letzten Länderspiel des Jahres am Sonntag (18.00 Uhr/RTL) in Eriwan gegen Armenien. Bundestrainer Hansi Flick stehen damit im abschließenden WM-Qualifikationsspiel nur noch 19 Spieler zur Verfügung, darunter drei Torhüter. Das Ticket für die WM-Endrunde in Katar hat die DFB-Auswahl als Gruppensieger bereits gelöst.

Foul an Leon Goretzka bei Liechtenstein-Spiel

Goretzka erlitt nach einem Foulspiel in der Anfangsphase beim 9:0 am Donnerstagabend in Wolfsburg gegen Liechtenstein "eine Prellung im Kopf-Hals-Bereich", wie der Deutsche Fußball-Bund am Freitag mitteilte. Der Bayern-Mittelfeldspieler war von Jens Hofer mit dem Fuß am Hals getroffen worden. Der Liechtensteiner sah die Rote Karte, Goretzka spielte nach kurzer Behandlungszeit weiter bis zu seiner Auswechslung zur Halbzeit. Am Donnerstagabend hatte sich Flick noch optimistisch gezeigt, dass Goretzka mit nach Armenien fliegen könne.

Leon Goretzka wurde beim WM-Qualifikationsspiel der Fußball Nationalmannschaft gegen Liechtenstein übel gefoult. Inzwischen geht es ihm besser. Bild: Christian Charisius, dpa

Draxler war wegen einer Muskelverletzung bereits am Donnerstag ausgefallen. Antonio Rüdiger sah im Spiel die zweite Gelbe Karte und ist gesperrt. "Manuel Neuer und Marco Reus reisen aus Gründen der Belastungssteuerung ab", teilte der DFB mit. Kapitän Neuer könnte in Eriwan von Marc-André ter Stegen ersetzt werden, der in Wolfsburg als einer von vier nominierten Torhütern nicht im Kader stand.