Fußball-WM 2022: Spielplan, Gruppen, Termine, Deutschland in der Vorrunde, Spielplan zum Download

Der Spielplan der Fußball WM 2022 in Katar (Qatar) steht fest. Hier die Infos über Gruppen, Spiele, Termine und Deutschland in der Vorrunde.

02.04.2022 | Stand: 09:14 Uhr

Bei der Fußball-WM 2022 steht nach der Auslosung der Spielplan fest. Deutschland bekommt es bei den Spielen in Katar - auch Qatar geschrieben - unter anderem mit Spanien und Japan zu tun. Hier alle Infos zu Gruppen bei der Fußball WM, Termine, Termine, Stadien und der Spielplan zum Download.

Fußball-WM 2022: Das sind die Gruppen in der Übersicht

Gruppe A: Qatar, Ecuador, Senegal, Niederlande

Gruppe B: England, Iran, USA, Europa Play-off (Wales gegen Schottland/Ukraine)

Gruppe C: Argentinien, Saudi-Arabien, Mexiko, Polen

Gruppe D: Frankreich, Internationales Play-off (Vereinigte Arabische Emirate/Australien gegen Peru), Dänemark, Tunesien

Gruppe E: Spanien, Internationales Play-off (Costa Rica gegen Neuseeland), Deutschland , Japan

Gruppe F: Belgien, Kanada, Marokko, Kroatien

Gruppe G: Brasilien, Serbien, Schweiz, Kamerun

Gruppe H: Portugal, Ghana, Uruguay, Südkorea

Fußball-WM 2022: Das ist der Spielplan der Vorrunde in Katar

Montag, 21.11. (11.00 Uhr): Senegal – Niederlande (al-Thum.-St., Doha, Spiel 2, Gruppe A)

Montag, 21.11. (14.00): England – Iran (Khalifa-International-Stadion, ar-Rayyan, 3, B)

Montag, 21.11. (17.00): Qatar – Ecuador (al-Bayt-Stadion, al-Chaur, 1, A)

Montag, 21.11. (20.00): USA – Play-off-Sieger (al-Rayyan-Stadion, ar-Rayyan, 4, B)

Dienstag, 22.11. (11.00): Argentinien – Saudi-Arabien (Lusail-Stadion, Lusail, 8, C)

Dienstag, 22.11. (14.00): Dänemark – Tunesien (Education City Stadion, ar-Rayyan, 6, D)

Dienstag, 22.11. (17.00): Mexiko – Polen (Stadion 974, Doha, 7, C)

Dienstag, 22.11. (20.00): Frankreich – Play-off-Sieger (al-Janoub-Stadion, al-Wakra, 5, D)

Mittwoch, 23.11. (11.00): Marokko – Kroatien (al-Bayt-Stadion, al-Chaur, 12, F)

Mittwoch, 23.11. (14.00): Deutschland – Japan (Khalifa-International-Stadion, ar-Rayyan, 11, E)

Mittwoch, 23.11. (17.00): Spanien – Play-off-Sieger (al-Thumana-Stadion, Doha, 10, E)

Mittwoch, 23.11. (20.00): Belgien – Kanada (al-Rayyan-Stadion, ar-Rayyan, 9, F)

Donnerstag, 24.11. (11.00): Schweiz – Kamerun (al-Janoub-Stadion, al-Wakra, 13, G)

Donnerstag, 24.11. (14.00): Uruguay – Südkorea (Education City Stadion, ar-Rayyan, 14, H)

Donnerstag, 24.11. (17.00): Portugal – Ghana (Stadion 974, Doha, 15, H)

Donnerstag, 24.11. (20.00): Brasilien – Serbien (Lusail-Stadion, Lusail, 16, G)

Freitag, 25.11. (11.00): Play-off-Sieger – Iran (al-Rayyan-Stadion, ar-Rayyan, 17, B)

Freitag, 25.11. (14.00): Qatar – Senegal (al-Thumana-Stadion, Doha, 18, A)

Freitag, 25.11. (17.00): Niederlande – Ecuador (Khalifa-International-Stadion, ar-Rayyan, 19, A)

Freitag, 25.11. (20.00): England – USA (al-Bayt-Stadion, al-Chaur, 20, B)

Samstag, 26.11. (11.00): Tunesien – Play-off-Sieger (al-Janoub-Stadion, al-Wakra, 21, D)

Samstag, 26.11. (14.00): Polen – Saudi-Arabien (Education City Stadion, ar-Rayyan, 22, C)

Samstag, 26.11. (17.00): Frankreich – Dänemark (Stadion 974, Doha, 23, D)

Samstag, 26.11. (20.00): Argentinien – Mexiko (Lusail-Stadion, Lusail, 24, C)

Sonntag, 27.11. (11.00): Japan – Play-off-Sieger (al-Rayyan-Stadion, ar-Rayyan, 25, E)

Sonntag, 27.11. (14.00): Belgien – Marokko (al-Thumana-Stadion, Doha, 26, F)

Sonntag, 27.11. (17.00): Kroatien – Kanada (Khalifa-International-Stadion, ar-Rayyan, 27, F)

Sonntag, 27.11. (20.00): Spanien – Deutschland (al-Bayt-Stadion, al-Chaur, 28, E)

Montag, 28.11. (11.00): Kamerun – Serbien (al-Janoub-Stadion, al-Wakra, 29, G)

Montag, 28.11. (14.00): Südkorea – Ghana (Education City Stadion, ar-Rayyan, 30, H)

Montag, 28.11. (17.00): Brasilien – Schweiz (Stadion 974, Doha, 31, G)

Montag, 28.11. (20.00): Portugal – Uruguay (Lusail-Stadion, Lusail, 32, H)

Dienstag, 29.11. (16.00): Ecuador – Senegal (Khalifa-International-Stadion, ar-Rayyan, 35, A)

Dienstag, 29.11. (16.00): Niederlande – Qatar (al-Bayt-Stadion, al-Chaur, 36)

Dienstag, 29.11. (20.00): Play-off-Sieger – England (al-Rayyan-Stadion, ar-Rayyan, 33, B)

Dienstag, 29.11. (20.00): Iran – USA (al-Thumana-Stadion, Doha, 34, B)

Mittwoch, 30.11. (16.00): Play-off-Sieger – Dänemark (al-Janoub-Stadion, al-Wakra, 37, D)

Mittwoch, 30.11. (16.00): Tunesien – Frankreich (Education City Stadion, ar-Rayyan, 38, D)

Mittwoch, 30.11. (20.00): Polen – Argentinien (Stadion 974, Doha, 39, C)

Mittwoch, 30.11. (20.00): Saudi-Arabien – Mexiko (Lusail-Stadion, Lusail, 40, C)

Donnerstag, 01.12. (16.00): Kroatien – Belgien (al-Rayyan-Stadion, ar-Rayyan, 41, F)

Donnerstag, 01.12. (16.00): Kanada – Marokko (al-Thumana-Stadion, Doha, 42, F)

Donnerstag, 01.12. (20.00): Japan – Spanien (Khalifa-International-Stadion, ar-Rayyan, 43, E)

Donnerstag, 01.12. (20.00): Play-off-Sieger – Deutschland (al-Bayt-Stadion, al-Chaur, 44, E)

Freitag, 02.12. (16.00): Ghana – Uruguay (al-Janoub-Stadion, al-Wakra, 45, H)

Freitag, 02.12. (16.00): Südkorea – Portugal (Education City Stadion, ar-Rayyan, 46, H)

Freitag, 02.12. (20.00): Serbien – Schweiz (Stadion 974, Doha, 47, G)

Freitag, 02.12. (20.00): Kamerun – Brasilien (Lusail-Stadion, Lusail, 48, G)

Fußball-WM 2022: Spielplan Achtelfinale

Samstag, 03.12. (16.00): 1A – 2B (Khalifa-International-Stadion, ar-Rayyan, 49)

Samstag, 03.12. (20.00): 1C – 2D (al-Rayyan-Stadion, ar-Rayyan, 50)

Sonntag, 04.12. (20.00): 1B – 2A (al-Bayt-Stadion, al-Chaur, 51)

Sonntag, 04.12. (16.00): 1D – 2C (al-Thumana-Stadion, Doha, 52)

Montag, 05.12. (16.00): 1E – 2F (al-Janoub-Stadion, al-Wakra, 53)

Montag, 05.12. (20.00): 1G – 2H (Stadion 974, Doha, 54)

Dienstag, 06.12. (16.00): 1F – 2E (Education City Stadion, ar-Rayyan, 55)

Dienstag, 06.12. (20.00): 1H – 2G (Lusail-Stadion, Lusail, 56)

Fußball WM 2022: Spielplan und Termin Viertelfinale

Freitag, 09.12. (20.00): Sieger 49 – Sieger 50 (Lusail-Stadion, Lusail, 57)

Freitag, 09.12. (16.00): Sieger 53 – Sieger 54 (Education City Stadion, ar-Rayyan, 58)

Samstag, 10.12. (20.00): Sieger 51 – Sieger 52 (al-Bayt-Stadion, al-Chaur, 59)

Samstag, 10.12. (16.00): Sieger 55 – Sieger 56 (al-Thumana-Stadion, Doha, 60)

Fußball-WM 2022: Spielplan und Termine Halbfinale

Dienstag, 13.12. (20.00): Sieger 57 – Sieger 58 (Lusail-Stadion, Lusail, 61)

Mittwoch, 14.12. (20.00): Sieger 59 – Sieger 60 (al-Bayt-Stadion, al-Chaur, 62)

Fußball-WM 2022: Termin Spiel um Platz drei

Samstag, 17.12. (16.00): Verlierer 61 – Verlierer 62 (Khalifa-International-Stadion, ar-Rayyan, 63)

Fußball-WM 2022: Termin Finale in Katar

Sonntag, 18.12. (16.00): Sieger 61 – Sieger 62 (Lusail-Stadion, Lusail, 64)

Spielplan der Fußball WM 2022 hier zum Download

Den Spielplan zur Fußball-WM 2022 gibt es hier zum Download (Original der FIFA in englisch).

Wann ist die Fußball-WM 2022?

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 findet zwischen dem 21. November und 18. Dezember 2022 statt.

Bei der Fußball WM 2022 ist Hansi Flick Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Bild: Federico Gambarini, dpa

Wieviele Mannschaften machen bei der WM 22 mit?

Um den WM Pokal spielen in Katar 32 Nationalmannschaften. Darunter ist die deutsche Fußball-Nationalmannschaft unter Trainer Hansi Flick.

Wann spielt Deutschland bei der Fußball-WM 2022?

Deutschland spielt in der Vorrunde am Mittwoch, 23. November gegen Japan und am 27. November gegen Spanien. Der dritte deutsche Gegner wird im Play-off zwischen Costa Rica und Neuseeland ausgespielt. Das dritte deutsche Gruppenspiel ist dann für den 1. Dezember (20.00 Uhr MEZ) angesetzt.

Spanien gilt als schwerer Gegner. 2008 verlor Deutschland das EM-Finale gegen Spanien, 2010 war im WM-Halbfinale wegen der Spanier Schluss.