Bericht: Nürnberg-Routinier Valentini beendet Karriere

Der ehemalige Kapitän Enrico Valentini beendet einem Medienbericht zufolge nach dieser Saison seine Karriere beim 1. FC Nürnberg. Wie die «Bild» schreibt, werde der auslaufende Vertrag des Fußballers nicht verlängert. Stattdessen solle Valentini, der in dieser Woche 36 Jahre alt wird, im Nachwuchsbereich des fränkischen Zweitligisten eine Aufgabe übernehmen.

Der gebürtige Nürnberger war beim «Club» ausgebildet worden, dann aber über Aalen und Karlsruhe in den Profi-Bereich eingestiegen. 2017 kam er zurück zu seinem Heimatverein. Gleich im ersten Jahr schaffte er mit dem FCN den Aufstieg in die Bundesliga. Nach nur einer Saison ging es wieder in die 2. Liga - Valentini blieb beim Team und wurde später auch Kapitän. Inzwischen ist der Routinier, der 181 Mal für Nürnberg auflief, nur noch Ersatzspieler.