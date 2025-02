Gerüchte um Jensen-Abgang: KSC-Coach Eichner hat keine Info

Trainer Christian Eichner vom Karlsruher SC lassen die Wechselgerüchte um Leon Jensen zum Konkurrenten Hertha BSC kalt. Medienberichten zufolge soll der Mittelfeldspieler vor einer Rückkehr in die Hauptstadt stehen, wo er in der Jugend zwischen 2014 und 2016 ausgebildet wurde. «Leon hat einen auflaufenden Vertrag. Das ist das, was wir wissen», erklärte Eichner vor dem Abendspiel der 2. Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Köln am Samstag (20.30 Uhr/Sport 1 und Sky). Er selbst habe darüber keine Informationen, so der 42-Jährige.

Ob Jensen, der zuletzt in der Anfangsformation fehlte, gegen den Aufstiegskandidaten wieder in der Startelf stehen wird, verriet Eichner nicht. Nur so viel: «Ich fand, dass Leon eine sehr ansprechende Einwechslung letzte Woche hatte», sagte er.

Voller Trainingsplatz

Nahezu sicher ist dagegen, dass die Karlsruher erneut auf die neugestaltete Fünferkette setzen werden. «Der einfachste Grund, der dafürspricht, ist der Sieg am vergangenen Wochenende», erklärte Eichner. Am Sonntag hatten die bis dahin in der Rückrunde sieglosen Badener gegen den 1. FC Magdeburg (3:1) ihren ersten Sieg in diesem Jahr eingefahren. Auch das Gefühl der Mannschaft habe diese Ansicht bestätigt, trotz schwacher erster Hälfte.

Zur Freude des Coaches sei auch der Trainingsplatz im Wildpark «wieder voll» und somit auch ein «zunehmender Konkurrenzdruck» zu spüren gewesen, sagte Eichner.