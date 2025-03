Nächster Auswärtsrückschlag: KSC unterliegt Hertha 1:3

Der Karlsruher SC verharrt in der 2. Fußball-Bundesliga nach der sechsten Auswärtsniederlage im Tabellenmittelfeld. Die Mannschaft von Trainer Christian Eichner verlor am Samstag mit 1:3 (0:1) bei Hertha BSC und steht weiter auf Rang zehn. Der KSC wartet bereits seit dem 21. Dezember auf einen Sieg in der Fremde.

Vor einer großen Kulisse mit 63.612 Zuschauern im Olympiastadion brachte Fabian Reese die Gastgeber (16. und 47. Minute) in Führung. Der eingewechselte Luca Schuler (89.) erzielte das 3:1. Karlsruhes Marvin Wanitzek traf per Foulelfmeter zum zwischenzeitlichen 2:1-Anschluss (55.). Für den KSC geht die durchwachsene Rückrunde damit weiter, die Badener sind seit drei Spielen sieglos.

KSC nutzt seine Chancen nicht

Die Fans beider Clubs, die seit Jahrzehnten eine Freundschaft verbindet, feierten vor der Partie mit einer gemeinsamen Choreographie. Auf dem Feld teilten sich die Teams zunächst den Ballbesitz. Reese vollendete gegen seinen Ex-Club eine schöne Kombination über Michael Cuisance und Derry Scherhant mit einem wuchtigen Schuss zum 1:0.

Die Berliner übernahmen mehr die Kontrolle, blieben im letzten Drittel aber zu ungenau. Kurz nach dem Seitenwechsel nutzte Reese dann einen katastrophalen Rückpass von Marcel Franke aus und lupfte cool ein.

Doch die Berliner machten sich das Leben schwer. Nach einem Foul von Kapitän Toni Leistner sorgte Wanitzek für den Anschluss. Hertha war die Nervosität anzumerken. KSC-Stürmer Bambasé Conté hatte den Ausgleich auf dem Fuß, scheiterte aber an Tjark Ernst. Als die Karlsruher immer mehr den Druck erhöhten, dabei aber ihre Torchancen nicht nutzten, sorgte Herthas Schuler auf der anderen Seite mit dem 3:1 endgültig für die Entscheidung.

