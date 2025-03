Vor dem großen Derby: Klose erwartet Reaktion in Münster

Miroslav Klose geht mit einer klaren Forderung ins Auswärtsspiel des 1. FC Nürnberg bei Preußen Münster. Zumal es in der Partie am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) auch um ein gutes Gefühl für das anschließende Frankenderby in der 2. Fußball-Bundesliga gegen die SpVgg Greuther Fürth geht.

«Natürlich sind Siege wichtig», sagte Klose: «Ich verlange auch als Trainer, dass wir eine Reaktion zeigen, weil wir zu Hause gegen Hannover verloren haben. Münster ist ein Gegner, wo es keine Ausreden gibt. Wir wissen, wenn wir da Punkte einfahren, ist es einfacher fürs Derby.»

Einsatz von Karafiat offen

Nach dem 1:2 gegen Hannover, der ersten Schlappe nach zuvor vier Spielen ohne Niederlage, tendiert Klose eher nicht zu einem großen Umbau seines Teams. «Es gibt zwei Richtungen», sagte der Coach. Eine sei sein Gefühl.

«Und wenn jemand schlecht spielt, muss man das klar und deutlich ansprechen und diesen Spielern dann auf jeden Fall nochmal eine Chance geben. Wenn es dann zwei, drei Spiele sind, wo das Niveau nicht mehr stimmt, greift wieder der Konkurrenzkampf», schilderte der Coach seine Vorgehensweise.

Offen ist, ob Ondrej Karafiat im Preußenstadion auflaufen kann. Der Abwehrspieler hatte sich im Training am Fuß verletzt. Klose will einen «definitiven Test» am Samstag abwarten, ob Karafiat mit dem lädierten Fuß hundertprozentig sprinten und auch springen könne.