1860 München vor nächstem «Charaktertest»

Der TSV 1860 München setzt in der 3. Fußball-Liga nach zwei Erfolgen in Serie auf viel Schwung im Abstiegskampf. «Von der psychologischen Seite geht nichts über Siege. Wir haben jetzt zweimal hintereinander gezeigt, dass es funktioniert. Das müssen wir uns einprägen, ehrlich auf dem Platz arbeiten und keine Abkürzung nehmen», sagte Trainer Patrick Glöckner vor dem Auswärtsspiel am Mittwoch (19.00 Uhr/Magenta Sport) beim SV Wehen Wiesbaden.

Glöckner: Körperlicher Vorteil bei Wehen

In der Tabelle kletterten die «Löwen» nach den Siegen gegen die zweiten Mannschaften von Hannover 96 und Borussia Dortmund auf den zwölften Tabellenrang. «Vier Punkte nach hinten sind trügerisch. Wir befinden uns noch immer im Abstiegskampf», sagte Glöckner. Für den Klassenerhalt seien 45 Punkte «plus ein Punkt wegen der schlechten Tordifferenz» vonnöten.

Glöckner wies darauf hin, dass die kurze Pause vor dem Wiesbaden-Spiel schwierig sei. «Wehen Wiesbaden hat zwei Tage mehr Pause und sie spielen zu Hause. Ich will nicht nach Ausreden suchen, aber das ist schon ein Unterschied in einer Englischen Woche», sagte der 1860-Coach. «Wir müssen jetzt schauen, wie wir die Spieler körperlich aufbauen.»

Mit «Galligkeit» zum Erfolg?

Für Glöckner ist das Spiel in Wiesbaden «der nächste Charaktertest, den wir überstehen wollen». Er erwartet einen Auftritt wie gegen die BVB-Reserve mit «offensivem Fußball, mit einem Bollwerk in der Defensive. Wir wollen die Galligkeit und Leichtigkeit in unserem Spiel beibehalten».

Glöckner freute sich, dass die Verträge von Max Reinthaler und Sean Dulic sich automatisch über das Saisonende hinaus verlängert haben. Der 29 Jahre alte Innenverteidiger Reinthaler kam im Januar 2024 zum TSV 1860 und absolvierte seither 30 Spiele, bei denen er drei Treffer erzielen konnte. Er ist Mitglied des Mannschaftsrats. Dulic trägt bereits seit 2014 das «Löwen»-Trikot. In der laufenden Saison kam der 19-Jährige in 14 Spielen der Bayernliga-Mannschaft und in zehn Spielen der 3. Liga zum Einsatz.

Bleibt über die Saison hinaus bei 1860: Max Reinthaler. Foto: Felix Hörhager/dpa