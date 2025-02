5:0 gegen Rostock: Gala für Waldhof im Abstiegskampf

Mit einer Galavorstellung hat der SV Waldhof Mannheim ein deutliches Lebenszeichen im Abstiegskampf gesetzt. Der Fußball-Drittligist gewann vor 13.509 Zuschauern im Carl-Benz-Stadion 5:0 (3:0) gegen Hansa Rostock und holte damit den ersten Sieg seit dem 24. November 2024. Die Tore erzielten Felix Lohkemper (7. Miunte), André Becker (12.), Arianit Ferati (24.), Julian Rieckmann (80.) und Niklas Hoffmann (88.).

Nach der desolaten Vorstellung beim 1:2 in Saarbrücken in der Vorwoche änderte Trainer Bernhard Trares die Mannschaft auf drei Positionen. Sascha Voelcke agierte auf der linken Abwehrseite, dafür rückte Tim Sechelmann für Marcel Seegert in die Innenverteidigung. Vor der Abwehr bekam Adrian Fein den Vorzug vor Julian Rieckmann.

Der Waldhof spielte von Beginn an gradlinig und ließ die Gäste nicht zur Entfaltung kommen. Schon vor der Pause wechselte Hansa-Trainer Daniel Brinkmann dreifach. So wurde Hansa zwar besser, doch Mannheim ließ nicht groß etwas anbrennen. Waldhofs Torhüter Jan-Christoph Bartels hielt zudem einen unberechtigten Foulelfmeter von Sigurd Haugen (74.).