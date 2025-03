Am Ende mit viel Zittern: 1860 München bezwingt Dortmund II

Der TSV 1860 München hat auch in seinem zweiten Duell mit einem direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt in der 3. Fußball-Liga die Nerven bewahrt. Die leidenschaftlichen «Löwen» bezwangen eine Woche nach dem 3:1 gegen Hannover 96 II nach so einigem Zittern Borussia Dortmund II mit 1:0 (1:0). Sie boten mit dem dritten Heimsieg endlich auch mal wieder ihren Fans das ersehnte Erfolgserlebnis.

Die Mannschaft von Trainer Patrick Glöckner überholte die Dortmunder in der Tabelle und hat nun ein Mini-Polster von vier Punkten auf den ersten Abstiegsplatz. Am Ende reichte das Eigentor von David Lelle, der eine Flanke von Tim Danhof als Bogenlampe folgenschwer ablenkte, in der achten Minute für die Hausherren.

Die «Löwen» betrieben aber Chancenwucher. Reihenweise aussichtsreiche Gelegenheiten in der ersten (16., 39., 40.) und auch in der zweiten Hälfte (65., 76.) ließen Maximilian Wolfram &. Co. vor 15.000 Zuschauern ungenutzt. Auf der Gegenseite hatten sie bei einem Pfostenschuss von Rodney Elongo-Yombo (68.) Glück.