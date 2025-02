Befreiungsschlag verpasst: Waldhof spielt 1:1 in Osnabrück

Trotz mehrerer guter Chancen im ersten Durchgang ist der Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim nicht über ein Remis gegen seinen Ex-Trainer Marco Antwerpen und den VfL Osnabrück hinausgekommen. Beim 1:1 (1:1) gingen die Mannheimer vor 14.696 Zuschauern durch Felix Lohkemper nach einer Viertelstunde in Führung, ehe Lars Kehl noch vor der Pause der Ausgleich gelang (39.). Trotz des Punktgewinns in einer insgesamt umkämpften Partie rutschten die Mannheimer mit nun 27 Punkten auf den drittletzten Tabellenplatz ab.

Waldhof-Trainer Bernhard Trares setzte auf die Mannschaft, die in der Vorwoche 5:0 gegen Rostock gewonnen hatte. Er konnte auch auf Arianit Ferati zurückgreifen, der gegen Hansa verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste und erst am Freitag wieder ins Training eingestiegen war.

Jener Ferati war es auch, der eine Ecke kurz auf Lukas Klünter spielte. Der 28-Jährige brachte den Ball in Richtung des zweiten Pfostens, wo Lohkemper per Kopf den Ball ins Tor beförderte. André Becker und Adrian Fein hatten weitere Treffer auf dem Fuß, scheiterten aber an Osnabrücks Torhüter Lukas Jonsson. Auf der Gegenseite sorgte Kehl für das umjubelte 1:1.