«Löwen»-Coach: «Die nächsten 13 Spiele sind Charaktertests»

Trainer Patrick Glöckner hat für seinen abstiegsbedrohten TSV 1860 München die Wochen der Charaktertests ausgerufen. In Anlehnung an Geschäftsführer Christian Werner verkündete Glöckner vor dem Auswärtsspiel in der 3. Fußball-Liga am Samstag (14.00 Uhr) bei Hannover 96 II: «Wir sind im Abstiegskampf. Wir müssen immer versuchen, unseren Mann zu stehen. Die nächsten 13 Spiele sind Charaktertests.»

Werner hatte zuvor in der «Abendzeitung» die nächsten fünf Spiele als «reine Charakterfrage» tituliert. Dabei geht es für die «Löwen» gegen direkte Konkurrenten um den Klassenerhalt wie Osnabrück oder Dortmund II.

Die Abstiegsränge sind ganz nah

«Wir haben 13 Endspiele, die wir angehen wollen. Das ist eines davon. Wir wollen es in die richtigen Bahnen lenken», sagte Glöckner, dessen Mannschaft zuletzt zweimal nacheinander in der Liga verlor. Zudem verpatzten die Profis unter der Woche einen Test gegen die eigene U21.

«Es geht wirklich um die einzelnen Aussetzer - und die müssen wir abstellen», forderte Glöckner, der gegen Hannover auf Mittelfeldmann Thore Jacobsen und Linksverteidiger Leroy Kwadwo verzichten muss.

In der Tabelle liegen die Münchner mit 29 Punkten gerade einmal einen Zähler vor dem ersten Abstiegsrang. Hannover als Vorletzter hat sieben Punkte weniger auf dem Konto als der TSV.