Musiala-Verlängerung bringt Alonso aus dem Konzept

Schon vor dem Topspiel bei Meister Bayer Leverkusen am Samstagabend hat Rekordmeister Bayern München einen kleinen Erfolg gegen seinen Ex-Profi Xabi Alonso verbucht. Die Vertragsverlängerung von Jamal Musiala am Freitag brachte Leverkusens Coach in der Vorbereitung auf das Spiel kurz aus der Fassung.

«Wirklich?», rief Alonso auf der Pressekonferenz des Meisters angesprochen auf die Musiala-News und riss die Augen dabei auf. «Das wusste ich nicht», sagte der Baske weiter und schob ein lapidares «das ist gut für Jamal» hinterher.

Anschließend wollte Alonso indes nur noch über seinen Superstar Florian Wirtz sprechen. «Wir haben Flo», meinte der Bayer-Coach. «Er ist unser Unterschiedsspieler. Seine Zukunft ist groß. Es gibt kein Limit für ihn.»

Angesprochen auf Musiala lobt Alonso vor allem Wirtz

Im Spitzenspiel zwischen dem aktuellen Meister Leverkusen und dem Rekordchampion Bayern am Samstag (18.30 Uhr/Sky) stehen insbesondere auch die beiden 21 Jahre alten Weltklasse-Fußballer im Fokus. «Jamal ist auch ein Top-Spieler, einer der besten Spieler der Welt. Zusammen mit Florian», sagte Alonso, der als Trainer gegen seinen Ex-Club München noch unbesiegt ist.