Erster Schlagabtausch zwischen FC Bayern und Bayer

Der FC Bayern empfängt im neuen deutschen Fußball-Klassiker Bayer Leverkusen zum Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale. Im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale wollen sich die Münchner am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen den Double-Gewinner eine starke Ausgangsposition für das Rückspiel sechs Tage später erarbeiten.

Der Münchner Trainer Vincent Kompany erwartet erneut ein Duell, in dem die Details den Ausschlag geben werden. Schon zum vierten Mal treffen Bayern und Bayer in dieser Saison aufeinander - die Münchner warten dabei noch auf den ersten Sieg gegen die Leverkusener um Trainer-Genie Xabi Alonso.

Kompany kann in diesem so wichtigen Kräftemessen wieder mit Joshua Kimmich planen. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft hatte zuletzt in der Bundesliga gegen Stuttgart wegen einer Sehnenreizung im Oberschenkel gefehlt. Kompany zeigte sich aber sicher, dass der Mittelfeldspieler in so einem wichtigen Spiel «bei 100 Prozent» sein werde. Bei Leverkusen ist Abwehrspieler Edmond Tapsoba vor der Partie ins Training zurückgekehrt, Robert Andrich fehlt dagegen wegen einer Grippe.