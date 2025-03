Bayer-Boss vor Bayern-Duell: «Geht nicht nur um Fußball»

Für Bayer Leverkusens Geschäftsführer Fernando Carro steht im Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Bayern München mehr auf dem Spiel als nur der sportliche Wettbewerb. «Es wird unserer Marke und unserer Vereinskultur erneut enorme Aufmerksamkeit verschaffen. Hier geht’s nicht nur um Fußball – es geht auch um Ambitionen und das Wachstum des gesamten Vereins», schrieb Carro in einem Beitrag auf dem Karrierenetzwerk LinkedIn.

«Das sind die Momente der Geschichte, die einen Verein prägen», so der Spanier mit Blick auf intensive und spannende kommende Wochen. Zu den Chancen des deutschen Meisters auf einen Einzug ins Viertelfinale der Königsklasse schrieb Carro: «In letzter Zeit haben wir in diesen Begegnungen stark ausgesehen, aber natürlich müssen wir ihre enorme Qualität respektieren - als Team, als Club und als Marke. Wir wissen, was uns erwartet. Wir wissen, worum es geht, und wir freuen uns sehr darauf.»

Das Hinspiel zwischen den beiden deutschen Bundesligisten findet an diesem Mittwoch (21.00 Uhr) in der Münchner Allianz Arena statt. Das Rückspiel steigt dann am kommenden Dienstag (21.00 Uhr) in Leverkusen.