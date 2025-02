Kompany hofft auf «Schlüsselmomente» für den FC Bayern

Vincent Kompany setzt auf wichtige Lerneffekte beim FC Bayern München aus den schmerzhaften Champions-League-Niederlagen wie dem 0:3 bei Feyenoord Rotterdam. «Meine Hoffnung ist, dass wir aus diesen Momenten Schlüsselmomente machen, damit wir Entwicklungsschritte als Mannschaft machen», sagte der Münchner Trainer vor dem Playoff-Hinspiel in Europas Fußball-Königsklasse am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN).

In der reformierten Liga-Phase der Champions League gab es für den FC Bayern bei Aston Villa (0:1), beim FC Barcelona (1:4) und jüngst in Rotterdam (0:3) empfindliche Schlappen. «Die Psychologie dieser Partie ist aber anders, weil es zwei Spiele sind. Celtic muss auch zu uns kommen», sagte der 38-jährige Belgier.

Als es für Kompany ganz anders als erwartet kam

Am Vorabend des Spiels erinnerte sich Kompany auch an den November 2003, als er mit dem RSC Anderlecht als 17-Jähriger mit 1:3 im stimmungsgeladenen Celtic Park verlor. «Es war eine aufregende Erfahrung, wir hatten zu Hause überzeugend zu zehnt gewonnen. Ich bin mit 17 Jahren voller Vertrauen als junger Bursche hergekommen - und die Realität war ganz anders», sagte Kompany. «Wir haben 0:5 verloren und hätten sogar noch höher verlieren können.»

Gegen Celtic Glasgow wollen die Münchner sich nun eine gute Ausgangslage für das Rückspiel am kommenden Dienstag in München verschaffen, wenn der Achtelfinal-Einzug perfekt gemacht werden soll. Wieder mit dabei ist der zuletzt krank fehlende Serge Gnabry.

Neuer erstmals im Celtic Park

Kapitän Manuel Neuer (38) steht vor seiner Premiere im Celtic Park. «Ich freue mich auf diese Atmosphäre, auf ein bisschen Fußball-Historie und die Geschichte, die Celtic geschrieben hat», sagte Neuer. Als die Münchner im Jahr 2017 2:1 gewannen, fehlte der Torwart verletzt. «Ich musste den Fernseher jetzt nicht leiser drehen, aber ich habe natürlich die Atmosphäre mitbekommen», schilderte es Neuer.

Celtic freut sich auf «Könige des Fußballs»

Der gastgebende Außenseiter betont seinen großen Respekt, sieht aber auch eine Chance. «Der FC Bayern ist einer der Giganten des europäischen Fußballs. Es sind wirklich die Könige des Fußballs mit dem, was sie über die Jahre auf diesem Niveau erreicht haben», sagte Trainer Brendan Rodgers. «Wir haben an den Grundlagen gearbeitet, unsere Laufarbeit und Körperlichkeit haben wir verbessert. Ich denke, wir können das schaffen, und mit der Energie und der Unterstützung im Rücken ist in diesem Spiel alles möglich.»

Icon Vergrößern Trainer Vincent Kompany spielte einst als 17-Jähriger im Celtic Park. Foto: Sven Hoppe/dpa Icon Schließen Schließen Trainer Vincent Kompany spielte einst als 17-Jähriger im Celtic Park. Foto: Sven Hoppe/dpa