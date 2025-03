Wirtz gegen Musiala: «Großes Kino»

In der Nationalmannschaft dürfen die Fans Florian Wirtz und Jamal Musiala gemeinsam dribbeln und jubeln sehen. Das würde der FC Bayern seinen erfolgsverwöhnten Anhängern auch gerne präsentieren. Wirtz (21), das heben die Münchner Bosse mit schöner Regelmäßigkeit hervor, stünde das «Mia san mia» an der Seite eines Musiala (22) sicher bestens.

Doch so ein Transfer ist kostspielig, er dürfte deutlich über 100 Millionen Euro Ablöse teuer sein, setzt einen gegenseitigen Wunsch voraus und ist außerdem eine Zukunftsfrage. In der nahen Gegenwart können Fußball-Fans Wirtz und Musiala weiter als Gegenspieler bewundern, wenn der FC Bayern am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) Bayer Leverkusen im Achtelfinale der Champions League empfängt. «Das wird großes Kino», meinte DFB-Präsident Bernd Neuendorf.

Florian Wirtz

Der Magier am Ball

Wirtz verbindet Fußballkunst mit harter Arbeit und verzaubert mit Finesse, Technik und Spielintelligenz. Er nutzt seine Stärken gezielt, um als kreativer Zehner seinen Mitspieler Bälle aufzulegen oder selbst den Abschluss zu suchen. In dieser Bundesligasaison traf er bisher neunmal, gab zehn Vorlagen. Mitspieler Alejandro Grimaldo adelte den Edel-Techniker als «den magischsten Spieler, mit dem ich je gespielt habe». Wirtz habe «die Magie, dass in jedem Moment etwas Außergewöhnliches passieren kann».

Perfektionist mit Ecken und Kanten

Mit seinem extremen Ehrgeiz ist der Kreativakteur schnell reizbar, weiß Jonathan Tah: «Manchmal wird er ein bisschen bockig, wenn ihm ein Gegenspieler auf den Sack geht. Das kann er abstellen», so der Teamkollege. Bundestrainer Julian Nagelsmann sieht noch eine andere Schwäche: «Flo ist oft sogar zu unegoistisch. Er könnte allein aufs Tor gehen, will ihn dann aber nochmal ablegen.» Nachholbedarf besteht beim 21-Jährigen auch defensiv. Im System Leverkusen braucht es den Zweikämpfer Wirtz derzeit aber kaum.

Wirtz vor dem nächsten Schritt?

Obwohl Wirtz’ Vertrag beim deutschen Meister noch bis Mitte 2027 läuft, erscheint es eher unwahrscheinlich, dass das Ausnahmetalent tatsächlich so lange am Rhein bleibt. Der 21-Jährige wurde bereits mehrfach mit einem Wechsel zu Real Madrid oder Bayern München in Verbindung gebracht. «Man wird irgendwann etwas lesen und dann weiß man Bescheid», meinte Wirtz vor wenigen Wochen über seine Zukunft. Bayer hofft weiter, dass der 29-malige Nationalspieler langfristig bleibt und seinen Vertrag bei den Rheinländern eventuell sogar verlängert.

Jamal Musiala

Edel-Techniker mit riesigem Repertoire

Sein Spiel ist eine Augenweide. Musiala agiert elegant, er kann sich auf engem Raum durchzusetzen und im Eins-gegen-eins brillieren. Sogar Kopfballtore gehören mittlerweile zu seinem Repertoire. «Unglaubliche Dinge» beherrsche er auf dem Rasen, meinte einmal Sportdirektor Christoph Freund. Das belegen auch die Zahlen. Musiala traf in dieser Bundesligasaison schon elfmal und gab vier Vorlagen. In der Champions League gelangen ihm 2024/25 wiederum zwei Treffer und ebenfalls vier Vorlagen. Die internationale Bühne reizt Musiala besonders.

Bisschen viel Brechstange?

Alleinunterhalter? Mit dem Kopf durch die Wand? Zu große Bayern-Abhängigkeit? Ausnahmefußballer Musiala hat sich von so manchem Experten schon einiges anhören lassen müssen. Der 22-Jährige besitzt aber eben eine entscheidende Qualität: Er kann Spiele alleine entscheiden. «Spitzenvereine auf der ganzen Welt suchen Unterschiedsspieler – und Jamal Musiala ragt noch mal heraus», sagte Sportvorstand Max Eberl vor Kurzem über das Bayern-Juwel, das in dieser Saison aber auch Leistungsdellen gezeigt hat. Zum Beispiel beim 0:0 am 22. Spieltag bei Bayer in der Bundesliga.

Potenzial zum Weltfußballer

Mit der Vertragsverlängerung von Musiala bis Ende Juni 2030 haben die Bayern die Voraussetzung geschaffen, dass das Duo Musiala/Wirtz in München überhaupt einmal möglich wäre. Musiala ist beim deutschen Rekordmeister zu einem Topverdiener aufgestiegen, Spekulationen zufolge hat er eine Ausstiegsklausel im dreistelligen Millionenbereich. In dem bereits 38-maligen Nationalspieler sehen die Bayern das Gesicht ihrer neuen Generation, wenn nicht sogar einen kommenden Weltfußballer.

Julian Nagelsmann: Späßchen mit Florian Wirtz (2.v.r). Foto: Christian Charisius/dpa

Max Eberl hat den Vertrag mit Jamal Musiala bis 2030 verlängert. Foto: Tom Weller/dpa