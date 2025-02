Wück muss gegen Niederlande auf weitere Spielerin verzichten

Bundestrainer Christian Wück muss in den beiden anstehenden Nations-League-Spielen der deutschen Fußballerinnen gegen die Niederlande und Österreich auf Mittelfeldspielerin Marie Müller verzichten. Die nachnominierte U23-Nationalspielerin vom US-Club Portland Thorns FC fällt verletzungsbedingt aus, wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte.

Zuvor hatten bereits die Innenverteidigerinnen Sara Doorsoun und Kathrin Hendrich wegen muskulärer Verletzungen ihre Teilnahme an den Partien am Freitag (20.45 Uhr/ARD) in den Niederlanden und am Dienstag (18.15 Uhr/ZDF) in Nürnberg gegen Österreich abgesagt.

Es sind die ersten Länderspiele im neuen Fußball-Jahr, dessen Höhepunkt die Europameisterschaft in der Schweiz ist (2. bis 27. Juli).