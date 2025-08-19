Icon Menü
Diskriminierung: Nun auch Amiri: Üble Beleidigung gegen Mainzer Torschützen

Diskriminierung

Nun auch Amiri: Üble Beleidigung gegen Mainzer Torschützen

Ein sensationeller Freistoßtreffer bringt den FSV Mainz 05 in die nächste Pokalrunde. Der Torschütze wird danach in einem sozialen Netzwerk heftig beleidigt.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05) jubelt nach seinem Tor zum 0:1. Anschließend wurde er übel beleidigt.
    Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05) jubelt nach seinem Tor zum 0:1. Anschließend wurde er übel beleidigt. Foto: Robert Michael/dpa

    Fußball-Nationalspieler Nadiem Amiri hat eine üble Beleidigung in den sozialen Medien öffentlich gemacht. Nach seinem Tor zum 1:0-Sieg des 1. FSV Mainz 05 in der ersten DFB-Pokalrunde bei Dynamo Dresden wurde der 28-Jährige auf das Heftigste beschimpft. Amiri, der die Partie mit einem sehenswerten Freistoßtreffer entschieden hatte, reagierte fassungslos: «Keine Worte mehr für so Menschen», schrieb der 28-Jährige in einer Instagram-Story über den Inhalt der Nachricht.

    Es ist nicht die erste rassistische Beleidigung am ersten Pokal-Wochenende der Saison. Auch rings um die Partien in Leipzig, Potsdam und Essen gab es Vorfälle in den Stadien oder in den sozialen Medien.

